【全球首富】馬斯克兒子申請改名及改性　「不希望再與父親有任何關係」

▲ 馬斯克大兒子申請改名及性別，不希望再與父親有任何關係。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的18歲大兒子Xavier Alexander Musk要求法庭將其性別從男性改為女性，並提出改名申請，改掉父親馬斯克的姓氏，表明不再與生父一起生活，並斷絕與父親的關係。

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根據外電報導，Xavier Alexander Musk在在4月18日向加州洛杉磯郡入稟申請，要在法律上更改性別成為女性，同時改名為Vivian Jenna Wilson，拿掉父親馬斯克的姓氏，改為從母姓。

馬斯克大兒子在申請理由中不只表達希望被視為女性，亦透露與父親馬斯克的關係不睦，「性別認同以及事實上，我再也不和我的親生父親住在一起、或希望在任何方式、型態或形式上有任何關係。」

而馬斯克雖曾表態支持同性戀、雙性戀和跨性別社群，但近幾個月來他的部分言行被部分人士批評為跨性別恐懼。

剛滿18歲的 Xavier Alexander Musk 是馬斯克與首任妻子加拿大作家 Justine Wilson 所生的一對雙胞胎兒子之一。馬斯克2000年與Justine Wilson結婚，兩人婚姻持續8年，Justine更生下6名孩子，他們於2008年離婚。

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記者：李榮忠