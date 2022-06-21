  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 14:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球首富】馬斯克兒子申請改名及改性　「不希望再與父親有任何關係」

社會 14:00 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

馬斯克大兒子申請改名及性別，不希望再與父親有任何關係。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的18歲大兒子Xavier Alexander Musk要求法庭將其性別從男性改為女性，並提出改名申請，改掉父親馬斯克的姓氏，表明不再與生父一起生活，並斷絕與父親的關係。

    點擊圖片放大
    +2

根據外電報導，Xavier Alexander Musk在在4月18日向加州洛杉磯郡入稟申請，要在法律上更改性別成為女性，同時改名為Vivian Jenna Wilson，拿掉父親馬斯克的姓氏，改為從母姓。

馬斯克大兒子在申請理由中不只表達希望被視為女性，亦透露與父親馬斯克的關係不睦，「性別認同以及事實上，我再也不和我的親生父親住在一起、或希望在任何方式、型態或形式上有任何關係。」

而馬斯克雖曾表態支持同性戀、雙性戀和跨性別社群，但近幾個月來他的部分言行被部分人士批評為跨性別恐懼。

剛滿18歲的 Xavier Alexander Musk 是馬斯克與首任妻子加拿大作家 Justine Wilson 所生的一對雙胞胎兒子之一。馬斯克2000年與Justine Wilson結婚，兩人婚姻持續8年，Justine更生下6名孩子，他們於2008年離婚。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【億萬富豪】馬克斯帶模特兒媽媽出席時裝奧斯卡　單親媽歷家暴捱窮日打5份工培育子女
12:19 2022/05/04
【億萬富豪】馬克斯帶模特兒媽媽出席時裝奧斯卡　單親媽歷家暴捱窮日打5份工培育子女
【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
17:26 2022/04/07
【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍
12:13 2021/11/18
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍

你可能感興趣

【億萬富豪】馬克斯帶模特兒媽媽出席時裝奧斯卡　單親媽歷家暴捱窮日打5份工培育子女
12:19 2022/05/04
【億萬富豪】馬克斯帶模特兒媽媽出席時裝奧斯卡　單親媽歷家暴捱窮日打5份工培育子女
【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
17:26 2022/04/07
【網絡熱話】全球首富Elon Musk成Twitter最大股東　7大奇怪員工守則曝光
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍
12:13 2021/11/18
【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍
馬斯克 性別認同 Tesla 加拿大 洛杉磯 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春
13:33 2022/06/20
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春