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【就業前景】東華學院2021年畢業生近8成月入中位數逾3萬　放射治療學畢業生入息最高

社會 14:01 2022/06/21

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東華學院統計2021年畢業生的就業情況，近7成9畢業生月入超過3萬。（東華學院圖片）

東華學院統計2021年畢業生的就業情況，9成受訪畢業生獲聘或選擇繼續進修。2021年畢業生的月入中位數為33,076元，平均每月收入則為29,937元。近7成9畢業生月入超過3萬，其中以放射治療學畢業生入息最高，平均月入逾38,700元，較2020年畢業生上升19%。

東華學院學生事務處於去年10月至12月期間，透過問卷訪問411名2021年畢業生。就業數據顯示，受訪畢業生當中有9成獲聘或選擇繼續進修；從事全職工作的畢業生中，84%於畢業後6個月內獲聘，當中逾4成畢業生於畢業後首個月內獲聘，逾8成畢業生投身醫護界，與2020年大致相約。
 
薪酬數字方面，2021年畢業生整體平均月薪為29,937，較2020年輕微上升約0.29%；月入中位數為33,076元，較去年少55元，東華學院形容數字保持平穩。以學士課程計，放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息最高，平均月入逾38,700元，較2020年上升19%；應用心理學（榮譽）社會科學學士及應用老年學（榮譽）理學士畢業生的平均月薪，就分別較2020年畢業生上升24%至29%。

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責任編輯：黃悅晴

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