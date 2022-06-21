【口腔癌】男子食菠蘿刮破舌頭半年未好轉　求醫驚見口腔潰瘍確診口腔癌

進食不慎咬到嘴唇或舌頭要留心。有台灣醫生近日分享案例，稱一名約50歲的男子曾因吃菠蘿時，不慎刮破舌頭半年未見好轉，經求醫，醫生檢查後，赫然發現口腔潰瘍，最後確診口腔癌。

台灣腎臟科醫生洪永祥近日《醫生好辣》節目中分享案例，稱一名50多歲男子向其求醫，男子感覺疲累，疑自己腎臟出現問題，但洪醫生為他進行了一系列檢查後，均未見異樣。

男子其後透露，自己半年前吃菠蘿被刮破舌頭，出現潰瘍，試過自行塗抹不同口內藥膏，但均未見好轉。洪醫是為他檢查口腔，赫然發現該名男子口腔潰瘍。

洪醫生稱，該名患者的口瘡性潰瘍有別於一般呈白色粉嫩狀態，而是混雜3種顏色「左邊白白褐褐、右邊黑黑的」，直言這並不正常，摸其頸部摸到二至三顆硬塊。男子最後進行口腔外科切片後，確定患口腔癌第三期。

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洪醫生提醒，經常捱夜易令嘴巴出現潰瘍，一旦傷口超過2周仍然沒有癒合，並摸到頸部有淋巴結腫大或硬塊，應盡快求醫。

醫學界至今還沒確定口腔癌的成因，但據本港衞生署資料顯示，以下高危因素與口腔癌有關：

1. 化學因素

化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。

2. 物理因素

長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。

3. 受病毒或細菌感染

病毒如人類乳頭狀瘤病毒（Human Papilloma virus）跟口腔腫瘤有密切的關係。

4. 健康問題

內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

口腔癌主要徵狀：

潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。

口腔疼痛，且無故或容易出血。

面部忽然局部麻痺。

頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。

頜下或頸部淋巴無故腫脹。

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責任編輯：羅嘉欣