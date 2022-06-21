【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚

▲ 涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今於高等法院續審。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今（21日）於高等法院續審。次被告與警方進行錄影會面時指，事發日看見1名老翁揮舞指示牌「想嚇我哋、攻擊我哋」，他當時感到慌張，遂向對方揮舞1把鋸，沒有留意有沒有人向事主擲磚，次被告表示自己從沒有擲磚。

控方於庭上播放次被告於2019年12月13日與警方進行錄影會面之片段，偵緝警長楊家強負責接見次被告。根據警方展示的截圖顯示，案發日11月13日早上約11時半，次被告曾揮舞1把鋸，並傷及1名身穿藍色上衣老翁，次被告表示從截圖認出自己。

被問及為何襲擊該老翁時，次被告稱當時老翁手持一枝路牌，「見到佢想嚇我哋攻擊我哋，開始有武器響手，自己攞個保障，成個人緊張，做咗呢啲嘢」，他指沒有留意之後有沒有其他人襲擊該老翁，但他自己當時「好慌張、好驚」。

次被告表示，當時在現場已看見市民及穿黑衣人士互相擲磚頭，亦沒有留意有沒有其他人向老翁擲磚。次被告表示沒有留意老翁的傷勢及有否流血，但他感到傷勢「唔深」，而他自己從沒有擲磚頭，次被告表示全程沒有留意當時有另1名人士躺在地上。

次被告又表示，事發時與該老翁沒有正面衝突，純粹看見對方揮舞武器。控方於庭上問及偵緝警長楊家強，進行錄影會面時，有否使用任何暴力威脅或誘使次被告作供，楊表示沒有，亦沒有目擊其他人作出有關行為。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控謀殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

謀殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，謀殺70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

聆訊下午續。

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記者：林育慧