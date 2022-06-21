【盜竊案】搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯　警拘43歲男子涉盜竊

▲ 搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯，警拘43歲男子涉盜竊。（警方提供）

屯門警區早前接獲3名市民報案，指他們分別委託一間搬運公司協助搬運及暫存傢俬、家庭電器、衣物及名貴藥材等物品。搬運公司收取受害人訂金後，隨即將有關物品運走，惟其後沒有如期歸還物品予受害人，或按照受害人指示把物品送往指定地方。當受害人向該搬運公司查詢時，該搬運公司東主便以不同理由拖延寄貨，最後更失去聯絡。

屯門警區刑事調查支援隊人員經深入調查及情報分析後，於一個位於屯門區的貨櫃倉內尋回該批失物及鎖定一名涉案男子，並於昨日（20日）在元朗區展開拘捕行動，在一住宅單位拘捕一名43歲男子，涉嫌「盜竊」，他涉嫌與去年5月至今年2月發生的3宗盜竊案有關，涉案失物包括傢俬、家庭電器、衣物及名貴藥材等，總值約10萬元。被捕男子現正被扣留調查。

警方重申，「盜竊」罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

警方呼籲，市民如懷疑自己於同類案件中蒙受損失或有相關資料提供，請致電3661 5861與屯門警區刑事支援隊聯絡。

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記者：黃穎津