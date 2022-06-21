【襲擊妻子】妻自言盡忠職守指控丈夫「你就出去玩女人」 　海關督察否認襲擊妻子受審

▲ 案件今（21日）於東區裁判法院開審。

34歲海關督察涉於宿舍內疑因房間使用問題，與關係惡劣的妻子爆發衝突，其妻在拉扯間失去平衡跌倒。涉案海關督察被控襲擊致造成身體傷害罪，案件今（21日）於東區裁判法院開審。被告妻子作供稱，與丈夫關係惡劣，大部分時間均分房睡，案發時兩人情緒激動，妻子指責被告「夾埋外人趕我走」，又指「我都算盡忠職守，返全職餵人奶，你就出去玩女人」，兩人互相指責後發生肢體碰撞，事主在拉扯間失去平衡跌倒，但她相信被告只是錯手令她失去平衡。

被告余元中（34歲）報稱海關督察（機場組），被控1項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，被告於2021年4月3日，在海怡半島宿舍一單位內襲擊女子何紀慰，因而對她造成身體傷害。

被告妻子何紀慰作供稱，案發時她與被告同居於案發單位，當時兩人關係惡劣，大部分時間均分開入睡，並輪流使用睡房。案發凌晨12時許，當何在睡房睡覺時，被告不斷敲打房門，要求她開門。何遂指「我唔可以開門俾你，因為我要瞓呢間房」，被告聽罷用鎖匙打開房門。

何指遂下床阻止被告打開房門，但被告最終仍能進入房門，並向何說「你唔可以鎖門，間房唔係你嘅，間屋唔係你嘅」。何形容，當時兩人情緒都激動，被告曾要求她離開住所，她亦指責被告聯同新歡將她趕走，「夾埋外人趕我走」，又指「我都算盡忠職守，返全職餵人奶，你就出去玩女人」，被告隨即反駁「慳啲啦，個女無食你啲奶，佢喺食奶粉大」。

何續指，兩人其後開始有肢體碰撞，被告捉着何的左前臂，何嘗試推開被告。何在拉扯間失去重心跌倒，頭部撞向嬰兒床，左邊肩頭亦有扭傷。何指，拉扯間感覺被告力度不大，只是錯手令她失去平衡。

何再指，被告在她跌倒後便離開房間，何亦鎖上房間哭喊，經思考後報警求助。3名警員及1名救護員後到場，惟該些警員均勸喻何別去驗傷，在群眾壓力下，何並未有到院驗傷，警員和救護員便離去。何之後再與朋友商討，有朋友勸喻她報警，何遂再次報警求助，並於警員陪同下到瑪麗醫院驗傷。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟