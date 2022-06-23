香港家居博覽2022及第9屆優質寵物用品展正式開幕　平掃一站式優質用品

一年一度的家居博覽和寵物用品展將於6月24日同步開幕，是次展覽為期三日，前者將展出不同系列的家居設備、裝修材料、設備及配件等，亦有不同的室內設計公司及設計名師在場，適合新舊業主前來參觀和選購新家具。後者則有各款寵物食品及用品等最新資訊，適合各主人前來搜括優質的寵物用品，當中更有一系列的活動讓大家贏取豐富的獎品。記得看到最後參加TOPick好物試用有獎遊戲，有機會贏得豐富禮品！

香港家居博覽2022 「搶住Buy2.0」閃購活動



「香港家居博覽2022」 是全港歷來最大型開放予公眾人士的一站式家居博覽，當中薈萃不同風格及具規模的室內設計公司及設計名師，即場展示最嶄新和最貼身的家居設計服務，亦為入場人士搜攞各地極具特色的裝修材料、設備及配件等。同時場內會展出最新、最獨特、最多元化的家俬及家具產品，當中不乏多個國際品牌，為大家輕鬆創造舒適寫意的理想安樂窩。



同場更設有免費專業講座諮詢，由資深驗樓師詹濟南為大家講解驗收須知，亦有知名玄學顧問司徒法正及司徒健富提供風水建議，並贈送風水法器。此外，今屆最吸睛必定是「搶住Buy2.0」3日閃購活動，可在每日指定時段到展位E65，憑門票上的「搶住Buy2.0活動劵」參與活動，成功回答問題即可獲得「購物劵」一張，可以低至3折優惠選購精選家品。



詳情︰https://www.facebook.com/inhomeexpo



「香港家居博覽2022」好物推介︰

▼ 點擊圖片放大 +2

優質寵物用品展 逾百樣產品服務選購



除家居博覽外，寵物用品展的活動和優惠同樣吸引，展場內提供各式各樣糧食飼料、飲料、服飾、玩具、美容護理、清潔用品、保健藥物、籠舍等用品供入場人士選購。屆時更會頒發早前由網民投票選出的「我最喜愛寵物品牌大獎」，共48個獎項，以表揚出色的寵物品牌。於6月25-26日亦設有「全犬種冠軍展」活動，一睹冠軍犬的風采。



詳情︰https://www.facebook.com/ppsexpo



優質寵物用品展」好物推介︰

▼ 點擊圖片放大 +2

▲ 以上屆寵物用品展為例，場內設有精美霓虹燈裝置，可與愛寵盡情「打卡」，並參加好物試用贏取禮品。（圖片只供參考）

大家入場參觀展覽的同時，記得拍下最佳「打卡」照片，參加TOPick好物試用有獎遊戲，有機會贏取豐富禮物，當中包括今屆大會指定消毒用品品牌Aqua pro+ tech送出的防疫消毒禮品包（10份）及Kärcher德國高潔送出的VC4S無線高效能旋風式吸塵機和FC 7無線智能洗地機（各1部）。詳情可到TOPick會員專區瀏覽。



展覽詳情

日期及時間：2022年6月24日-25日 12:00-21:00｜6月26日 12:00-20:00

地點：香港會議展覽中心Hall 1 CDE（香港家居博覽2022）及Hall 1AB（第9屆優質寵物用品展）

地址：香港灣仔博覽道1號

入場費︰「香港家居博覽2022」HK$20（大小同價，手抱嬰兒免費）；「第9屆優質寵物用品展」HK$30（大小同價，1米以下小童免費）（寵物免費入場）



（特約）