【腸胃受涼】夏季比冬季更容易受寒　中醫：夏季貪涼飲冷容易傷脾胃

▲ 夏季比冬季更容易受寒。中醫：夏季貪涼飲冷容易傷脾胃。

夏至來臨，天氣持續炎熱。香港人經常出入冷氣地方，亦常進食生冷食物，因覺得夏季天熱，宜多吃消暑食物。不過在中醫角度，夏季比冬季更容易受寒。李宇銘中醫學博士在專欄發表文章，解釋天熱更容易令人著涼原因，及避免受寒方法。

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夏季易受涼患腸胃病

李宇銘博士指，夏季往往有寒冷的環境。例如冷氣場所，市民出入戶外戶內時溫差很大，如同突然從夏季進入秋冬，類似「轉季」一般。平常身體虛弱的人，容易在「轉季」時感冒，遇到類似情況也同樣容易受寒。

另外，夏季夜晚也會有清涼之時，因穿衣不夠、貪涼吹風等，導致暑熱時吹風受涼，中醫稱爲「陰暑」病。李博士解釋，夏季人體表的陽氣旺盛，故此人體偏熱，容易出汗。汗出之後腠理汗孔疏鬆，因此人就容易受風著涼。相反在冬季的時候，陽氣潛藏在內，人體皮膚毛孔緊密，因此冬季反而不容易著涼。

而腸胃病也常於夏季流行，原因是夏季天熱，人們喜歡貪涼飲冷，寒涼飲食容易直接進入體內，使腸胃受傷，引起如消化不良、腹痛腹瀉、食物中毒等。

免受涼方法

李宇銘博士引用《黃帝內經》及《傷寒論》說法，指人在春天受風，到夏天就容易患腹瀉等腸胃病。因風是活動流通的，使人的氣血偏向外走。若身體本身氣血不足，會導致體內血氣更虛弱。到夏季熱盛時，氣血再走向體表，體內血氣更虛，胃腸更易虛弱，寒氣容易直接進入體內，引起腸胃病。

因此，李博士提醒，夏季外出冷氣地方時，要帶上外套，避免著涼。另外，睡覺要蓋被子，最少也要蓋著肚子，以免腸胃受涼。

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內容獲「李博士中醫教室」授權轉載。

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責任編輯：張沛