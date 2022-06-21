  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 15:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】加拿大卑詩省Township of Langley爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 14:30 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

加拿大卑詩省Township of Langley爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（21日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大卑詩省Township of Langley爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首3個月從加拿大進口約4公噸冷藏禽肉。

發言人表示，中心已就事件聯絡加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【持刀傷人】涉持刀傷母兼斬救護員　地盤工還押候精神科報告
今日 13:15
【持刀傷人】涉持刀傷母兼斬救護員　地盤工還押候精神科報告
【見疑即報】警方推安全社區承諾計劃　呼籲化學品原材料業界見疑即報
今日 13:43
【見疑即報】警方推安全社區承諾計劃　呼籲化學品原材料業界見疑即報
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚
今日 14:10
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚
【盜竊案】搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯　警拘43歲男子涉盜竊
今日 14:13
【盜竊案】搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯　警拘43歲男子涉盜竊
【襲擊妻子】妻自言盡忠職守指控丈夫「你就出去玩女人」 　海關督察否認襲擊妻子受審
今日 14:15
【襲擊妻子】妻自言盡忠職守指控丈夫「你就出去玩女人」 　海關督察否認襲擊妻子受審

你可能感興趣

【持刀傷人】涉持刀傷母兼斬救護員　地盤工還押候精神科報告
今日 13:15
【持刀傷人】涉持刀傷母兼斬救護員　地盤工還押候精神科報告
【見疑即報】警方推安全社區承諾計劃　呼籲化學品原材料業界見疑即報
今日 13:43
【見疑即報】警方推安全社區承諾計劃　呼籲化學品原材料業界見疑即報
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚
今日 14:10
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚
食用安全 H5N1 禽流感 食安中心 加拿大 政府統計處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春
13:33 2022/06/20
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春