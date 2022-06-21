  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 15:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【襲擊脫罪】指遭丈夫襲擊妻盤問下推翻指控　海關督察准簽保守行為

社會 15:28 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

被告余元中獲不提證供起訴，准簽保守行為。（梁錦麟攝）

34歲海關督察涉於宿舍內疑因房間使用問題，與關係惡劣的妻子爆發衝突，其妻在拉扯間失去平衡跌倒。涉案海關督察被控襲擊致造成身體傷害罪，案件今（21日）於東區裁判法院開審。被告妻子作供稱，案發時兩人已分房睡，妻子指責被告聯同新歡將她趕走，兩人互相指責後發生肢體碰撞，其間事主頭部撞向嬰兒床。何在盤問下確認被告未有襲擊她，控方休庭後申請不提證供起訴，裁判官下令被告以1,500元簽保守行為18個月。

被告余元中（34歲）報稱海關督察（機場組），被控1項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，被告於2021年4月3日，在海怡半島宿舍一單位內襲擊女子何紀慰，因而對她造成身體傷害。

被告妻子何紀慰作供稱，案發時她與被告同居於案發單位，當時兩人關係惡劣，大部分時間均分開入睡，並輪流使用睡房。案發凌晨12時許，當何在睡房睡覺時，被告不斷敲打房門，要求她開門。何遂指「我唔可以開門俾你，因為我要瞓呢間房」，被告聽罷用鎖匙打開房門。

何指遂下床阻止被告打開房門，但被告最終仍能進入房門，並向何說「你唔可以鎖門，間房唔係你嘅，間屋唔係你嘅」。何形容，當時兩人情緒都激動，被告曾要求她離開住所，她亦指責被告聯同新歡將她趕走，「夾埋外人趕我走」，又指「我都算盡忠職守，返全職餵人奶，你就出去玩女人」，被告隨即反駁「慳啲啦，個女無食你啲奶，佢喺食奶粉大」。

何續指，兩人其後開始有肢體碰撞，被告捉着何的左前臂，何嘗試推開被告。何在拉扯間失去重心跌倒，頭部撞向嬰兒床，左邊肩頭亦有扭傷。何指，拉扯間感覺被告力度不大，只是錯手令她失去平衡。

何再指，被告在她跌倒後便離開房間，何亦鎖上房間哭喊，經思考後報警求助。3名警員及1名救護員後到場，惟該些警員均勸喻何別去驗傷，在群眾壓力下，何並未有到院驗傷，警員和救護員便離去。何之後再與朋友商討，有朋友勸喻她報警，何遂再次報警求助，並於警員陪同下到瑪麗醫院驗傷。

何在辯方盤問下指，她與被告正辦理離婚手續。何又確認，被告並未有襲擊她。控方其後要求休庭30分鐘，並在開庭後申請不提證供起訴，以簽保守行為處理，獲裁判官批准。裁判官隨即下令被告自簽1,500元，守行為18個月。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【襲擊妻子】妻自言盡忠職守指控丈夫「你就出去玩女人」 　海關督察否認襲擊妻子受審
今日 14:15
【襲擊妻子】妻自言盡忠職守指控丈夫「你就出去玩女人」 　海關督察否認襲擊妻子受審
【盜竊案】搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯　警拘43歲男子涉盜竊
今日 14:13
【盜竊案】搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯　警拘43歲男子涉盜竊
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚
今日 14:10
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚

你可能感興趣

【襲擊妻子】妻自言盡忠職守指控丈夫「你就出去玩女人」 　海關督察否認襲擊妻子受審
今日 14:15
【襲擊妻子】妻自言盡忠職守指控丈夫「你就出去玩女人」 　海關督察否認襲擊妻子受審
【盜竊案】搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯　警拘43歲男子涉盜竊
今日 14:13
【盜竊案】搬運公司扣留價值約10萬元貨品後失聯　警拘43歲男子涉盜竊
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚
今日 14:10
【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃續審　次被告否認曾於現場擲磚
罪案 壓力 同居 離婚 瑪麗醫院 海怡半島 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春
13:33 2022/06/20
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春