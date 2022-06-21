【被消失的凶案】張兆輝子女率影迷包場送驚喜　輝哥派心心：多謝晒大家支持

▲ 輝哥透過視像與影迷見面。

剛剛過去的父親節，張兆輝被太太公開大讚「絕世好爸」。而今年父親節，輝哥要到橫店開工，也不忙隔空和仔女慶祝。

這位絕世好爸的新戲《被消失的凶案》上映，仔女當然支持！輝哥的影迷會更在父親節前夕，在K11 Art House包了一場「輝哥影迷場」，輝哥透過電話與現場觀眾視像，大派心心，冧爆影迷說：「多謝！多謝晒大家支持！」

▲ 「輝哥影迷場」

影迷包場支持

在父親節（6月20日）當日，張太在微博大讚輝哥：「絕世好爸@張兆輝 父親節快樂，由孩子出世，換片，冲(沖)涼，喂(餵)奶，接返學放學，孩子的自動櫃員機，你為孩子做齊了爸爸媽媽應該做的工作，辛苦了」

輝哥除是好老公，更是好爸爸，對於影迷的包場支持，他感恩地說：「我真係好多謝大家嘅支持，我真係好想嚟到現場同大家一齊睇戲，希望不久嘅將來，我哋可以一齊睇場戲！（仔女帶埋朋友嚟撐場？）嗰晚太太突然叫我視像個女，我見到好多朋友及影迷，原來佢哋喺香港同我啲影迷搞咗場包場，太突然，我都唔知同觀眾講咩好，所以我只好不停同大家講『多謝、多謝支持！』」

「輝哥影迷場」當晚全院滿座，每位影迷手持印有輝哥在戲中造型的手幅，完場時，輝哥視像女兒時，各影迷高舉手幅吶喊：「輝哥好好戲！輝哥支持你！」

對於影迷熱情的支持，輝哥說：「好多謝佢哋，希望佢哋睇完呢套《被消失的凶案》，再睇埋《一樣的天空》，我會繼續拍多啲好戲答謝大家⋯⋯」

問輝哥父親節怎樣慶祝，他鬼馬地說：「哈哈！喺雨中慶祝，因為啱啱有個朋友叫我去試吓架電動車，咪落住雨同太太四圍兜，都幾浪漫㗎！(仔女有冇表示？)佢哋一早就同我視像，仲叫媽咪先代支請我食飯，等我返香港再補番數，其實有將我放喺心，我已經足夠喇！」

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