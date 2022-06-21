【七一回歸】《人民日報》撰文談習近平如何心繫香港　重提5年前訪港情況

▲ 國家主席習近平。（資料圖片）

七一在即，時值香港回歸25周年，各界關注國家主席習近平會否來港之際，內地官媒《人民日報》發表文章，指習近平始終心繫香港，認為聚焦發展是香港立身之本。

文章提到習近平在不同時期訪港的情況，包括習近平2017年訪港的情況，「49個小時、20場活動，足跡遍及港島、九龍、新界。」強調習近平對香港情況十分熟悉，始終關心香港繁榮穩定，心繫香港同胞利益福祉。並引述習近平在香港回歸20周年大會上指出的，「始終聚焦發展這個第一要務。發展是永恒的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。」

文章又引述習近平指，香港背靠祖國，面向世界，有著許多有利發展條件和獨特競爭優勢，強調中央對香港的關愛和支持一如既往，國家戰略帶給香港的機遇前所未有。

文章形容，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，認為聚焦「國家所需、香港所長」，香港必將開啟新一輪發展進程。

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責任編輯：林曉君