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【七一回歸】立法會因應議員獲邀出席回歸活動　下周三暫停會議

政治 15:42 2022/06/21

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立法會因應議員已獲邀出席七一舉行的慶回歸活動，下周三（29日）暫停會議。（資料圖片）

七一臨近，立法會表示，因應議員已獲邀出席當日舉行慶祝香港特區成立25周年的官方活動，為致力排除議員感染新冠病毒的風險，確保當日活動可順利進行，下周三（29日）的立法會會議將不會舉行。

立法會主席梁君彥指示秘書處通知議員，原訂於下周三（29日）會議處理的議程事項，將順延至7月6日的立法會會議處理。若委員會主席認為於6月23日至30日期間有急切事項須要舉行會議處理，秘書處可就委員會舉行遙距會議提供支援服務。

政府昨日向包括立法會議員在內的部份政界人士致邀請函，要求出席當日慶回歸活動者，於本周四（23日）起在住所和辦公場所進行「點對點」 閉環管理，不能乘坐公共交通、參加聚集性活動，每天到政府指定的檢測中心進行核酸檢測，並於出席活動1天前入住政府安排的酒店。

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記者：陳葆琳

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