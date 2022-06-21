【文化教育】教聯會與聯合出版合作　旺角設「美觀文化薈」冀成教師聚腳點

▲ 香港教育工作者聯會與聯合出版集團合作設立的「美觀文化薈」，今日（21日）開幕。（教聯會提供圖片）

教協開辦的超市隨著該會去年解散而結業，香港教育工作者聯會與聯合出版集團合作於旺角設立的「美觀文化薈」今日（21日）開幕。教聯會期望將美觀文化薈打造成為一個嶄新文化地標，也成為教師和家長的聚腳地，為下一代創造更好的成長環境。

特首林鄭月娥、紫荊文化集團董事長毛超峰、總經理文宏武、教育局候任局長蔡若蓮、中聯辦教科部副部長徐凱、全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳均出席主禮。教聯會會長黃均瑜致辭時表示，在各方支持和努力下，美觀文化薈短短半年內順利落成，展現全新風采，形容尤其是在近年的環境下，今天的成果得來不易。

美觀文化薈座落旺角上海街美觀大廈，樓高5層，1樓和2樓主要售賣圖書，3樓是興趣班，教聯會「香港教師生活館」位於4樓及5樓，現已投入服務。教聯會稱形容新設施可為本港教師、家長及學生，提供豐富多彩的生活服務和文化體驗。

教聯會主席黃錦良表示，「HK購」會員服務中心設在4樓，以優惠價售賣各類型產品，支援教師日常生活所需；教育培訓交流中心設在5樓，為準教師、新入職教師、現職教師、校長及校董提供教育講座和一系列認證課程，為教育界同工提供全方位的專業支援。教會期望將生活館打造成「以服務教師為中心」的一站式教育文化生活服務平台，成為教師的聚腳點。

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責任編輯：馮琪雅