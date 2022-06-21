【創新科研】城大推全國創業千萬大賽內地設7賽區　獲獎企業可獲100萬人民幣天使投資

▲ 香港城市大學去年投放5億推出創新創業計劃「HK Tech 300」。（資料圖片）

香港城市大學去年投放5億推出創新創業計劃「HK Tech 300」，目標是於3年內創造300間初創企業。城大更於全國推出第一屆「HK Tech 300創新創業千萬大賽」，於內地設7個賽區，選拔共40間來自內地賽區的科創企業晉身全國總決賽，與10間來自香港的科創企業角逐10個最終獎項。獲獎的參賽企業可獲100萬人民幣的天使投資基金，及相關培育和支援服務。

城大昨（21日）舉行千萬大賽的網上啟動儀式。徵集參賽項目。內地7個賽區分別為北京、上海、深圳、成都、長沙、青島、蘇州；參與者須為城大學生、校友、研究人員，或有意使用城大開發的知識產權或技術來成立初創公司的人士，已相關企業須在內地註冊不多於5年；報名項目須符合大健康、深科技、金融科技、資訊科技和人工智能、能源和環保技術等5個領域。

更多詳情可按此到「HK Tech 300創新創業千萬大賽」網頁瀏覽。

獲獎的10間初創企業除各可獲得100萬人民幣的天使投資基金外，亦可獲支援服務，包括使用城大HK Tech 300、城大深圳及成都研究院等創新創業共享空間、參與創業師友計劃，其他對接兩地培育、創業投資、產業相關機構及資源等。

城大署理校長李國安說，千萬大賽是城大在香港成功推出計劃的延伸發展，旨在結合香港和內地的優勢和資源，加強相互之間的創科交流與合作，並將城大的研究成果及知識產權的實際應用延伸至內地。

▲ 城大昨舉行「HK Tech 300創新創業千萬大賽」啟動儀式。（城大提供）

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責任編輯：黃悅晴