【獅子山下的故事】原汁原味粵語版本昨晚首播　胡杏兒模仿奶奶作為角色藍本

▲ 《獅子山下的故事》原聲粵語版本昨首播，胡杏兒模仿奶奶作為角色藍本。

電視劇《獅子山下的故事》的原聲粵語版本，昨日（6月20日）起於香港開電視播出，主角胡杏兒在劇中由18歲演到65歲，少女造型沒有違和感之餘，最難的老態亦未有難到杏兒演技，她透露因為是依照其奶奶作藍本演繹。

不在香港的杏兒雖然未能收看香港首播，但亦收到很多朋友讚賞的評語，杏兒說：「廣東話版始終是最原汁原味、最好看，好開心香港觀眾可以看到，很多朋友跟我說劇情感人、溫暖，很久沒有看過這麼貼地的電視劇。」

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談到角色的難度，杏兒直指角色跨越比較長時間：「當然與我現在年齡相近的戲份會較多，18歲的我只是一個回憶片段，想讓觀眾看到這個角色的成長、慢慢走向蒼老，在化妝及身體語言上演繹我亦有加入設計。對我來說最難演的是老態，心中擁有富有的閱歷，我以我奶奶來作藍本，我奶奶的歲數基本上與我的角色是一樣，我就以她來作參考。」

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杏兒指劇中她飾演「梁歡」這角色，是一路陪伴香港成長，一路陪伴香港變遷，相信一起經歷的觀眾都會很有感受，她感到榮幸能演活這個角色。

杏兒的演出跨越多個電視平台出現，她寄望可以有更多觀眾看到此劇，又指香港製作的劇集，本身有一定水準，希望可以有更多平台播放香港的電視劇，為港劇打造新方向，杏兒說：「很高興今次有份作出貢獻，希望《獅子山下的故事》之後，有更多作品可以用到香港製作團隊及演員。」