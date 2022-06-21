【新班子】薛永恒與孫東會面交接　冀對方帶領香港創科更好

▲ 薛永恒（左）今日與孫東會面交接。（政府新聞處）

創新及科技局局長薛永恒不會過渡至下屆局長，由前立法會選委界議員孫東，出任創新科技及工業局局長。二人今日已經見面交流，薛永恒冀對方，能夠帶領香港的創科做得更好。

薛永恒稱，孫東是有經驗的學者，本身是生命健康科研的專家，在應用科研成果有所發展，對他非常有信心，而他會與孫東交流會面，分享出任局長的體會，希望對方能夠帶領香港的創科做得更好。

被問到孫東似乎不太懂廣東話，薛永恒指，香港本身是兩文三語非常普及的城市，不認為語言會有所影響，而局長負責推動政策，本身對業界有體會，然後與政府團隊共同籌謀政策，才是最重要。

他又期望，香港未來有更多獨角獸公司、更多優質的創科就業工作崗位、更多的風險投資基金會被吸引落戶香港。

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責任編輯：陳宛彤