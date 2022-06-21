【不良營商】海關拘捕兩名美容院董事　涉使用偽冒美容機

▲ 海關打擊美容公司不良營商手法。（黃傑偉攝）

海關今日（21日）表示，拘捕2美容院董事，涉使用偽冒美容機。

海關版權及商標調查科高級督察何偉森指，海關早前接獲舉報有兩間位於尖沙咀美容中心以偽冒某美容機品牌作療程服務，關員6月15及17日採取行動，喬裝顧客光顧上述店舖，期間職員以虛假說明應用於提供服務上，涉嫌違反商品說明條例，行動中共拘捕2名分別為兩間公司女董事及銷售人員，年齡分別33及34歲，並即場檢獲兩部偽冒美容儀器，被捕人現正保釋候查。

行動檢獲兩部偽冒儀器跟正貨儀器不論外觀、功能及價格均有差別，冒牌儀器機身正面未有正貨商標，顏色及扶手位置亦有差異，偽冒儀器背面沒有傳輸資料usb插槽，標籤位置及款式亦不同，亦缺少正貨儀器機身背面用以療程過程中降溫水樽，測試亦顯示降溫功能未如理想，有機會導致療程中紅腫及灼傷，開機版面只有型號編號，經廠方測試，用於療程脈衝光亦遠低於指定標準，美容效果存疑，正貨儀器售價數十萬而今次檢取冒牌儀器約售2萬元，相差數十倍，而價格方面正貨療程每次收取約1,000多元，偽冒品牌每次分別收取400及700元。由於療程屬高能量輸出，用法不當會導致紅腫或灼傷，存在風險。

消費者選購服務時宜往信譽良好店舖，如對服務及收費有懷疑，可向製造商要求提供資料，或徵詢專業人士意見。海關提醒商戶必須遵守法例規定，根據商品說明條例，任何商戶將虛假商品說明應用於提供消費者服務即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年，如市民發現有任何違反商品說明可致電海關24小時熱線25456182舉報，或以海關專用電郵舉報。

▲ 海關打擊美容公司不良營商手法。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉