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【集體回憶】珍寶海鮮舫或能重現在虛擬世界　最快8月在元宇宙再起航

社會 16:08 2022/06/21

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珍寶海鮮舫或能重現在虛擬世界，最快8月在元宇宙再起航。（資料圖片）

香港旅遊地標「珍寶海鮮舫」在南海不敵風浪沉沒。香港仔飲食集團昨晚宣布，海鮮舫自上周二啟航離港後，於上周六駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪傾側，最終於周日全面入水翻轉。集團指事發地點水深逾1,000米，難以打撈，對事件感到難過（詳情即看【下一頁】）；有學者希望將「珍寶海鮮舫」在元宇宙復現。

6名發起人士用了5天紀錄海鲜舫最後在香港的面貌，當時希望實體與元宇宙的海鮮舫都能復現，惟實體海鮮舫已沈沒，計劃希望將海鮮舫於元宇宙中重現。有份參與的香港專業學院沙田科技系高級講師李德偉呼籲，船主和公眾提供歷年素材。

粵劇新秀郭俊表示，本來預計今年8月，在電腦節會發布珍寶海鮮舫在元宇宙正式起航，現在呼籲船主和公眾提供歷年素材,讓我們有更多素材展現,在8月19日電腦節重現「珍寶海鮮舫」。

大中華文化全球協會主席趙曾學韞感唏噓，指原本真的好有信心能把屬於香港的文物拉它回到香港，他的家的，現在真的好傷心，難過無語。

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責任編輯：李榮忠

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