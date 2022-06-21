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【回歸25周年】港鐵推抽獎活動涉7.5萬份獎品　包括25張全年免費車票等

社會 16:09 2022/06/21

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港鐵公司今日（21日）宣布，為與市民同賀特區回歸25周年，公司將推出「一拍有獎」抽獎活動，連續3星期每星期送出2.5萬份獎品。公司亦全力支持多項慶祝活動，以誌特區成立銀禧紀念的重要里程。

「一拍有獎」6月28日起，連續3個星期二，透過MTR Mobile進行，每輪抽獎將分別送出2.5萬份獎品，共7.5萬份。當中包括港鐵全年免費車票、免費本地單程車程、港鐵商場及車站電子禮券及車費折扣優惠等，細項如下：

  • 港鐵全年免費車票，每次送出25份, 合共75份
  • 港鐵免費本地單程車程，每次送出5,000份, 合共15,000份
  • 港鐵商場50元電子禮券，每次送出2,000份, 合共6,000份
  • 港鐵車站商店20元電子禮券每次送出2,000份, 合共6,000份
  • 港鐵10元車費折扣優惠每次送出15,975份, 合共47,925份

三輪抽獎活動分別在6月28日、7月5日及7月12日的連續三個星期二下午2時4時舉行，MTR Mobile 登記用戶屆時可登入程式參加抽獎並即時得知獎賞。如未能獲獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下一輪的抽獎。詳情請瀏覽 MTR Mobile 及港鐵網站

港鐵公司行政總裁金澤培表示，公司十分榮幸見證香港特別行政區成立25周年的重要里程碑。在特區25歲生日的大日子，港鐵送出少少心意，除了和市民一同慶祝外，亦很高興能與不同政府部門合作，舉辦多項有關藝術及公眾教育的慶祝活動，體現港鐵致力將藝術及多元文化融入鐵路網絡，為市民的港鐵旅程加添姿彩。

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記者：陳麗娜

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