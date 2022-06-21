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【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診

社會 16:39 2022/06/21

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學校今錄177宗陽性個案，當局發現基灣小學（愛蝶灣）有學生BA染.2.12.1。

本港疫情持續，今（21日）新增1,198宗確診個案，有112宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

學校今錄177宗陽性個案，其中97宗是今天檢測陽性，共涉及143名學生及34名教職員，分別來自144間學校，包括30間幼稚園、75間小學及71間中學；過去7日共45間學校有2宗或以上個案，大部分是兩宗個案。當局建議2間學校的個別班別及相關學生要停課：

  • 荃灣聖芳濟中學籃球隊共有17名中一至中三學生，現有7人確診，他們曾於6月17日出席訓練，其餘人士要停課；泰拳班共有14名中一至中五的學生，現有3名學生及1名教師確診，其餘學生要停課，相信學生在運動時互相傳染
  • 觀塘五邑司徒浩中學2C班有4人確診，全班共34人，該班別要停課一周

另外，聖士提反書院5Y班再多2名學生、1名教師及1名確診學生的同房確診。中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）昨有4名學生確診，張竹君說，其中一人染Omicron BA.2.12.1，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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