【最新疫情】今日新增1,198宗陽性個案　包括122宗輸入個案【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港疫情似有升溫，連續多日確診數破千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（21日）下午交代最新疫情。

【16:45】

被問到澳門疫情有變化，會否收緊澳門入境措施，張竹君回應指，正注視澳門疫情，或會調整入境措施。

【16:39】

張竹君表示，荃灣聖芳濟中學籃球隊共有17名學生，現有7人確診，他們曾於6月17日出席訓練；泰拳班共有14學生，現有3名學生及1名教師確診，懷疑是在籃球隊及泰拳班活動時感染，因為在運動時未有戴口罩，而在班房有戴口罩，在班房傳播機會較低。

【16:39】新增79人留院

目前有509名病人留院，新增79人。

【16:37】多14宗本地懷疑BA.2.12.1個案

本港多14宗本地懷疑BA.2.12.1個案，有5宗個案未發現源頭，包括有一家三口住在東旭苑D座，而其他個案與早前個案有流行病學關係。

【16:35】學校錄177宗陽性個案

學校錄177宗陽性個案，荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診，當局建議2間學校個別班別要停課（詳情即看【下一頁】）。

【16:34】仁濟醫院藝進同學會護理安老院1名員工確診

今日沒有宗死亡個案，累計9183宗死亡個案。另外，仁濟醫院藝進同學會護理安老院有1名員工確診，最後一日上班為6月18日，6月20日快測陽性，有6名院友為密切接觸者，需安排檢疫。

【16:30】今日新增1,198宗確診個案

今日新增1,198宗確診個案，本地感染佔1,076宗，另有122宗輸入個案，今波疫情累計錄121.6萬宗。

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記者：TOPick 港聞組