【變種病毒】多14人疑染Omicron BA.2.12.1　包括愛蝶灣基灣小學1名學生

▲ 昨日公布中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）有4名學生確診。（資料圖片）

本港今（21日）新增1,198宗確診個案，有112宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，再多14人疑染Omicron BA.2.12.1個案，包括5宗沒有源頭個案。

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當局昨日公布中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）有4名學生確診，張竹君說，發現當中一人染BA.2.12.1，居於興東邨興祖樓，而其餘學生未有基因分析結果，但懷疑同染該變種；另包括一名居於大圍隆享邨樂心樓的人士，屬交通基建管理合約有限公司群組，該群組已累計9人確診。

未有源頭個案中，一名於九龍漆咸道北富邦大廈工作的人士疑染Omicron BA.2.12.1，其家人亦確診。另外包括居於愛秩序灣東旭苑東麗閣的一家3口。

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記者：黃悅晴