【監警會】警方強調催淚煙可有效處理暴力示威　中大、理大泥土水質均未發現有毒物質超標

▲ 監警會今日與投訴警察課代表舉行例會。（資料圖片）

監警會今日與投訴警察課代表舉行例會。警方表示，就監警會提出的13項武力使用建議，將在4個方面作出改進。

在警察裝備方面，警方指有留意到大眾在警方處理反修例期間，對催淚煙有關注。警方強調，催淚煙可有效處理暴力示威，進行驅散可避免短兵相接，以免造成更大傷亡。至於催淚煙對環境影響方面，在中大、理大等曾使用大量催淚煙的地方，泥土水質均未發現有毒物質超標，而催淚彈的溫度及燃燒時間均無足夠條件制造二噁英等有害物質。此外，警方亦就建議提供其他低殺傷力武力選項，包括胡椒球槍及胡椒水等。

在強化內部指引及加強警務人員相關訓練方面，警方指會讓機動部隊按指引及固定考慮模式使用武力，並透過循環訓練增加記憶，而這亦與世界先進國家訓練警隊模式一致。警方亦引入訓練新元素，如360度訓練場境，讓警員置身於現實大型示威，訓練其指揮及調配人手能力。

在指揮及協調能力方面，警方會強化內部核心指揮小隊，讓有經驗人員擔任指揮官，提供訓練機會。在一些大型事件，警方指會透過公共關係科及社交媒體向市民發佈訊息，告知行動目標及發出勸喻和警告。

在關係與宣傳及加強透明度方面，警方冀加強公眾對警隊認識，特別是在武力使用方面。警方指會透過不同社交媒體發放與警隊相關資訊，讓公眾認識警隊不同範疇，在不影響警隊行動效能的前提下讓公眾了解更多警隊日常工作。

2021年投訴警察課共接獲1416宗須匯報投訴，較2020年的1216宗上升205宗，升幅達16.9%。1416宗投訴中，有101宗屬嚴重指控，輕微指控則有1315宗。在2022年首5個月，投訴警察課共接獲430宗須匯報投訴，較2021年同期下跌86宗，跌幅約16.7%。在430宗須匯報投訴中，大部分為輕微指控，最多的53.2%為疏忽職守、39.1%為行為不當/態度欠佳等，總共達404宗，佔約94%；另有6%為嚴重指控，當中最多的是毆打，佔4.9%。

在「反修例公眾活動」相關投訴數字方面，截至今年5月31日，投訴警察課共接獲1949宗投訴，涉9143名投訴人，當中618宗為須匯報投訴，其餘為須知會投訴。在須匯報投訴中，輕微指控較多，共有353宗，當中最投訴最多的是為行為不當，有185宗，佔整體約29.9%；而在263宗嚴重指控中，較多的是為濫用職權，有136宗，佔整體22%。至於反修例投訴個案的調查進度，618宗須匯報投訴中，有583宗已提交予監警會，佔94.3%，當中536宗已獲監警會通過。

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記者：黃穎津