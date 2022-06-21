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【七一回歸】葉國謙：隔離措施較預期寬鬆　但屬國家領導人訪港規格

政治 16:19 2022/06/21

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港區人大代表葉國謙。（資料圖片）

香港回歸25周年，港府日前已向有份出席七一慶典者發出隔離通知。有份獲邀出席慶典的港區人大代表葉國謙形容，目前措施比預期寬鬆，但已像國家領導人來港規格，葉國謙稱，仍未確定會否有中央領導人來港，但若來港，也只是短促行程。

葉國謙表示，領導人在落實港區國安法、完善選舉制度後，以及香港回歸25周年之際訪港，有歷史意義，但估計，若領導人來港，會即日來回，僅出席重要儀式，不會與市民接觸，亦不會出席香港故宮博物館開幕儀式等。

有份出席七一慶典的包括立法會議員等，他們周四起，需進行「6+1」隔離，期間不能參加聚會，只可「點對點」往返工作地點和家中，亦不能乘搭公共交通工具，至出席慶典前一日，則入住指定酒店。而主要官員更要提前2日入住指定酒店。

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責任編輯：林曉君

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