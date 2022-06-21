【焚身】鄭嘉穎演出軌惹禍丈夫　Dada演出前飲酒壯膽

▲ 《焚身》

鄭嘉穎、陳靜（Dada）、朱晨麗主演的新戲《焚身》在今日（6月21日）發放的製作特輯中透露更多電影細節及背後信息。

《焚身》講述嘉穎飾演的醫生遠志和太太朱晨麗及5歲兒子生活一直平淡幸福，但他因一次醉酒斷片搭上Dada發生一夜情，自此Dada就瘋狂愛上有婦之夫嘉穎！

從早前發佈的預告片及今次的製作特輯中見到Dada進擊地色誘嘉穎及入侵對方家庭，慾場面的尺度更相當大膽！導演劉偉恒表示這個三角危險關係的故事是人人都有機會遇到的故事，而Dada更表示已多年沒有拍過這麼激情的戲份！

嘉穎讚Dada專業



導演劉偉恒講述故事是圍繞三人的危險愛情故事：「當中Dada飾演方瑜那種對愛情的不惜一切，更會超越一般人的價值觀… 只為得到她想要的男人。」導演更表示這個故事是男人或女人都不排除會有機會經歷到的故事：「你好喜歡但明知道不應該喜歡，這份心態或心路歷程，總會有一部份故事說中你。」

嘉穎對於自己角色的心態有這樣看法：「相信很多男人都會心態很複雜，一來又內疚又想斷尾，但這個一夜情的女人又突然在自己面前出現，當中定會有很多掙扎。」

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過去很少演出這類激情戲份的嘉穎，特意在正式拍攝前和Dada、導演劉偉恒詳細地討論，希望以最合適方法拍攝，嘉穎說：「我覺得其實女仔演這類角色都會有尷尬或不敢太放，但覺得Dada真的很專業，亦多謝她很信任我，而我們也很滿意拍攝出來的效果。」

嘉穎更說拍這類親密戲一點也不好受：「拍攝時比想像中難，我當時是希望盡快拍完！可能有人說你發達啦可以拍這類戲，其實一點也不enjoy，還要有幾十人望著你拍這場戲，其實是會比較慌張或緊張多於一切，只會希望做好一點，根本不會有時間再想其他事。」

Dada激嘉穎有風度

至於Dada則笑言已經很多年沒有拍攝這類大膽戲份，故事需要她去嘉穎家中誘惑他，這樣的角色及演出是Dada她自己也沒見過的自己：「我的角色方瑜想要嘉穎承認是愛我，我也想擁有他。」

對於戲中這場誘惑激情戲，她也表示正式roll機前更要飲酒壯膽：「嘉穎很有風度，他很多時都會為我先想，再預先和我去傾談和夾如何演出，這讓我很有安全感。拍攝這類激情戲，最重要是男演員能給我信心，讓我有安全感覺，所以我很感激嘉穎，他亦都演得很好，拍出來的效果我也滿意，希望他都會滿意！」