【國民教育】林鄭回顧任內教育開支超競選承諾　卸任後樂意參與教師培訓

▲ 特首林鄭月娥今日（21日）出席「美觀文化薈」開幕禮。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥距離卸任尚餘10日，她今日（21日）出席教聯會與聯合出版合作於旺角設立的「美觀文化薈」開幕禮，她回顧政府在過去2年採取一系列「正本清源」的措施，包括加強教師管理及培訓，形容國民教育是培育青年人工作的重中之重，她卸任後仍然樂意參與教師和公務員的培訓工作，分享貫徹實踐「一國兩制」的經驗 。

林鄭月娥、教育局候任局長蔡若蓮及中聯辦教科部副部長徐凱獲邀主禮。林鄭月娥致辭時回顧現屆政府在過去5年落實多項優化措施，致力提供優質教育，在教育開支方面，政府已累積增加超過135億元經常開支，以推行各項涵蓋整個教育系統的政策措施，遠超競選承諾的50億元教育新資源，進一步提升本港的教育質素；現屆政府亦先後成立8個專責小組深入研究各個教育範疇，專責小組提出多項有建設性建議，對教育長遠發展有積極影響，而有關建議亦已經逐步落實。

她形容教師是「提供優質教育的鑰匙」，現屆政府推行多項優化教師隊伍改善措施，包括在2019/20學年落實公營中小學教師職位全面學位化，並由2020/21學年起增加副校長人手，至於業界關注的「改善公營小學中層管理人員人手及理順公營小學校長和副校長薪酬」議題，教育局已按她的要求，盡早把相關建議提交立法會審議，她亦在公布在昨日立法會財務委員會人事編制小組委員會通過建議後，認為不需要在財務委員會分組點票，換句話說，此建議獲得落實執行。

她提及2019年社會「黑暴」後，政府在過去2年採取一系列正本清源措施，包括加強教師管理，嚴肅處理違反專業操守的個案；加強教師培訓，讓教師對於《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全及法治精神等概念有正確理解，她亦曾於去年11月親自為超過1,000名教師及教育界人士，就「一國兩制」及《基本法》規定的香港特區行政長官憲制地位進行講課，又指教聯會籌備的愛國教育支援中心，將成為培訓香港教師和學生愛國主義的重要基地。

課程方面，她指政府強化國民教育元素，隨着港區國安法實施，政府發布《香港國家安全教育課程框架》和15個中小學科目的國安教育框架；高中公民與社會發展科已於2021/22學年開始代替以往的通識教育科，讓學生「全面和準確地」認識國情、憲制秩序等的課題，培養學生的國民身份認同。

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責任編輯：馮琪雅