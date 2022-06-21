【樂壇新人】黎展峯挑戰跑山45公里　黃明德唱出疫下中學生涯

▲ 黃明德（左）和黎展峯（右）都是今年樂壇新人。

今年EEG樂壇新人黎展峯（Andy），早前推出首支派台作品《跳》，最近又跟同公司的師姐泳兒（Vincy）及同年新人黃明德（Dark）及洪助昇（Aiden）行山。動作多多的Andy「跳」完「行」完後，今次就玩「跑」，跟自己的大學教練及同學齊齊跑山，挑戰跑山45公里。

不過原來Andy從來未試過完成超過30公里的路程，所以今次他定下「不抽筋、完成到」為目標。

於大學修讀運動的Andy表示出現這個挑戰，完全是因為疫情。一向喜愛球類運動的他，因為疫情期間球場被封，在朋友介紹下開始跑步跑山，一跑便愛上，更跑過不同的路線。

▲ Andt挑戰跑山45公里。

他稱：「大概一個月行一次，去到一個位我就同朋友講：『不如我哋試吓挑戰再長距離啲？』所以就有咗今次嘅挑戰。」Andy一行七人上午九時由山頂廣場出發，終點是大浪灣，到晚上接近八時才完成整過行程，跑足11個小時，全日只吃了香蕉、麵包。」

另外，同公司新人黃明德早前推出首支派台作品《留班同學》，昨日（20日）Dark再推出第二首派台作品《沒有穿校服的日子》，繼上次參與半首的作曲，這次作曲部份由他和廖志華主理，填詞方面則繼續由林若寧操刀，編曲、監製找來Mike Orange擔任。

▲ Dark再推出第二首派台作品《沒有穿校服的日子》。

今年就讀中五的「留班同學」Dark，用第一首作品介紹自己後，再以《沒有穿校服的日子》紀錄這兩年被偷走了的校園生活。他稱：「首歌當然係自己故事，其實都想代表好多唔同嘅中學生去講心聲，所以一部份係自己故事、一部份係所有中學生在疫情底下的故事。」

他表示特別喜歡最尾一段的副歌部份，因為除了真的有自己的故事在其中，相信很多學生也有這樣的經歷，「『當老師處罰我 當女班長望我』當你係低form嘅時候，未初嚐戀愛滋味，唔好話女班長，有女仔望你都係好興奮。所以呢啲都好令我置身於好似返緊學或者校園的氛圍當中。」

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