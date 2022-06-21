【集體回憶】珍寶海鮮舫一去不復返　議員促負責人交代原本去向及意外詳情

▲ 「珍寶海鮮舫」啟航離港後在南海遇上風浪入水翻沉。﹙資料圖片）

香港旅遊地標「珍寶海鮮舫」日前啟航離港，惟在南海遇上風浪入水翻沉，一去不復返。立法會議員管浩鳴坦言，對意外感到匪夷所思，得知消息後感到錯愕，希望負責人可以向公眾交代海鮮舫原本的去向及意外詳情。

管浩鳴早前曾與另外6名立法會議員聯署，要求政府提供政策支援，保留海鮮舫。他今日出席公民教育委員會會議後向記者表示，對海鮮舫沉沒感到非常可惜，很好奇當中發生甚麼事情：「似乎一直無交代將﹙海鮮舫﹚移離到哪裡，突然拖曳到海中間便沉沒，究竟原先想拖離到哪處、停泊在哪個地方，為何要去一個如此水深地方，中間經過時又遇到風浪，希望可以告知公眾。」

有份參與聯署的新民黨議員陳家珮亦表示，可能有潛在「白武士」出手拯救海鮮舫，海鮮舫未來或有機會重返香港，結果它不幸沉沒，令最後的希望破滅。她批評特首林鄭月娥採取「積極不干預」態度處置海鮮舫，最近亦未有就保留船隻提供協助，質疑現屆政府沒有誠意保育。

陳家珮指出，現時太白海鮮舫仍停泊在香港仔避風塘，雖然有商家計劃接洽繼續營運，但仍未成事，希望下屆政府能重視保育海鮮舫。

「珍寶海鮮舫」母公司香港仔飲食集團早前曾表示，海鮮舫移離香港是要進行檢查和維修，靜待新經營者出現，當地船塢為免受干擾，要求不要向外透露泊位地點。該集團今再向傳媒重申，未能提供原定泊位地點。

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責任編輯：陳葆琳