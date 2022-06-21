【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪

▲ ViuTV節目《小食上大檯》最新一集有COLLAR隊員Gao任嘉賓。

ViuTV節目《小食上大檯》由取得法國烹飪國家五級證書的電台主持泰山擔任節目主持，每集搭配一位美女搭檔鄭伊琪（浩南）、張紋嘉及沈殷怡，帶領觀眾走訪香港的大街小巷，了解不同港式小食的製作過程。

早前節目邀請了女團COLLAR成員Ivy（蘇雅琳）擔任神秘嘉賓，不但放下偶像包袱放縱狂食，更自爆失戀的時候會自己一個食過橋米線，難怪Ivy自稱是COLLAR裡的「食量擔當」。

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自爆「偷食」

繼Ivy之後，今集又有COLLAR第二位成員為節目擔任嘉賓。昨日（20日）播出的《小食上大檯》，隊長Gao（沈貞巧）驚喜亮相，在車上跟主持泰山和張紋嘉齊齊大歎煨蕃薯。她透露平日若會吃蕃薯當早餐，以蒸製烹調方式，既方便又健康，並笑言：「唔會俾阿Wing鬧呀嘛！」

第一集中，Ivy曾大爆經理人阿Wing嫌COLLAR上鏡肥，雖然口頭上很嚴格，但實際上從未理會她們吃甚麼東西，而今集Gao亦再一次為阿Wing澄清：「佢冇叫我唔准食嘢。」

問到可有Cheat Day（放縱餐）？Gao自爆最愛吃薯片，更自封「薯片怪」。曾為女子組合成員HotCha的張紋嘉，透露與其他成員會藏起零食，Gao即時爆響口自己也有「犯規」：「千祈唔好同阿Wing講。」認真搞笑。

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體重高峰57kg

其後在快問快答環節，Gao透露人生最肥的體重為57kg（125.4磅），試過因為減肥兩天不吃東西。而失戀時則跟Ivy完全相反，零食慾不想吃東西。

至於COLLAR中哪位成員最為食？Gao與Ivy一樣秒答是Day（許軼），看來「為食擔當」將會是她的新稱號。