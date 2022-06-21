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【新班子】李家超指未來5年為由治及興關鍵　建設關愛共融、多元發展的香港

政治 16:37 2022/06/21

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李家超表示，未來5年是香港由治及興的關鍵時期。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超指，未來5年為香港由治及興的關鍵時期，會全力以赴，努力建設關愛共融、多元發展的香港，施政重點會是發展經濟、改善民生，但都要居安思危，確保國家主權、安全和發展利益。

李家超接受內地傳媒訪問時指出，新一屆政府會在做好風險管理前提下，全面推動經濟發展，努力解決多年來累積的問題，在房屋問題上會全面提速、提效和提量，縮短整體供應時間，壓縮土地開發、房屋供應方面的程序，增加供應量。

他指出，發展是解決問題的關鍵，未來5年會促進發展，讓市民受益，令長期困擾香港社會的問題逐步得到解決。

李家超又認為，香港是連接內地與國際的有效橋樑及道通，會盡可能利用好獨特優勢，為國家發展貢獻力量，又強調要維護國家主權、安全、發展利益，並指出《基本法》23條立法，為香港的憲制責任，會做充分的法律研究，確保本地立法可以處理好未來可能涉及的國家安全風險。

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責任編輯：陳宛彤

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