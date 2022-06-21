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【食物安全】2款Häagen-Dazs雪糕驗出歐盟禁用除害劑　受影響市民可致電進口商回收

社會 16:39 2022/06/21

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2款Häagen-Dazs雪糕驗出歐盟禁用除害劑，受影響市民可致電進口商回收。（Häagen-Dazs官網圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）表示，中心積極跟進有傳媒報道指2款法國進口雪糕在台灣被驗出含有歐洲聯盟禁用的除害劑環氧乙烷。中心初步調查發現有受影響批次的產品曾進口香港。台灣Häagen-Dazs代理商昨日（20）主動回收及退款，詳情即看【下一頁】

2款有問題產品資料如下：

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕家庭裝
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：473毫升
此日期前最佳：2023年4月13日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕桶裝
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：9.46公升
此日期前最佳：2022年10月26日
進口商：General Mills Hong Kong Limited

中心發言人說，中心留意到近日有傳媒報道指該兩款雪糕在台灣被驗出含有除害劑環氧乙烷後，已即時聯絡本地進口商及零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2629 6116。

發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動；調查仍然繼續。

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責任編輯：陳麗娜

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