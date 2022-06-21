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【污水檢測】北角富澤花園及屯門嘉悅半島等污水陽性　當局派25萬快測包

社會 16:41 2022/06/21

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(陳靜儀攝)

政府今日（21日）表示，屯門、大埔、東區及中西污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
屯門區 — 兆山苑、南浪海灣、嘉悅半島及湖景邨

大埔區 — 宏福苑、富亨邨及廣福邨

東區 — 富澤花園、海峯園、豪廷峯，油街、大強街、炮台山道及長康街附近一帶住宅（見附件）

中西區 — 百年大樓、廣豐臺，西環邨，山市街、荷蘭街及西祥街附近一帶住宅，第三街及水街附近一帶住宅（見附件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

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責任編輯：余思嵐

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中西區 南浪海灣 衞生防護中心 衞生署 富澤花園 屯門 大埔 北角 炮台山

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