【孩子轉運站】宋康昊善心助棄嬰尋家　導演是枝裕和反思：沒血緣就不是家人？

▲ 《孩子轉運站》是日本導演是枝裕和首齣韓片。

國際知名日本導演是枝裕和，過去作品常以孤兒為主角，愛描寫失衡的倫理關係。新作《孩子轉運站》是他首齣的韓國電影，並以現實中的「棄嬰箱」作為啟發，題材尖銳而不批判，以人文關懷角度道出一個暖心的另類家庭故事，男主角宋康昊更憑此片成為首位韓國康城影帝。

現時不少歐洲國家仍設有棄嬰箱，而在日本和韓國同樣有保留這些設施。

《孩子轉運站》以「棄嬰廂」（Baby Hatch，或稱嬰兒暫存箱）為故事的起點，這是取材自現實社會事件，其實在歐洲早在上兩個世紀已出現，是讓某些理由而無法繼續養育嬰兒的家長，以匿名方式把嬰兒放置在箱中，再由相關機構收留，等待被領養的機會。

▲ 宋康昊憑《孩子轉運站》成為韓國首位康城影帝。

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宋康昊和姜棟元在《孩子轉運站》中，前者經營洗衣店，後者則在教會託管中心工作，兩人合作盜取棄嬰箱中的孩童作黑市販賣，但二人盜亦有道，認為正統的領養手續繁複而需時長久，故二人抱著俠義心腸，希望為被人遺棄的嬰孩尋找最合適的領養家庭。

至於李知恩（IU）演的年輕妓女，因為一個原因而忍痛拋棄初生嬰兒，當她發現BB被宋康昊和姜棟元帶走後，因對骨肉難捨難進，跟二人結成同伴，一起乘車進行賣嬰之旅；期間又穿插著裴斗娜和李周映演的女刑警，以及一名在孤兒院偷走出來的男童，陪著他們一起上路。

通俗而不煽情

戲中各人雖然都有道德上的缺失，但都不是作奸犯科之輩，是枝裕和沒有因而把影片變得通俗，依著有他擅長的人文關懷及家庭元素，戲中人因著一個棄嬰而走在一起，劇情發展下去，抽絲剝繭揭露了每個角色的過去經歷，如何演變成當下的人生故事。

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《孩子轉運站》也帶出了好些具爭議的社會話題，如「棄嬰箱」究是幫助孤雛獲得照顧，還是鼓勵更多人棄嬰。

母親如知道無能力照顧，應是產前作人工流產，還是產後才作放棄，哪一個更為道德，影片沒有為此作出批判，而是道出一份大愛精神，家人不一定是來自血緣傳承，愛和犧性才是家庭的核心價值，這也跟導演的《小偷家族》主題一脈相承。

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是枝裕和上月出席康城影展接受專訪，解說《孩子轉運站》創作構思。被問到生孩子應是「個人的選擇」，還是社會也有責任。他表示：「生育與否絕對是每位女性的個人選擇，但我想呈現的，是這個出現在『嬰兒暫存箱』的棄嬰，片末時已有一個新創造的匣子去保護他，這個匣子以社會的形式存在，當中有些人做過壞事，有人希望近距離保護他、照料他，亦有未能留下的人，會遙距地看管孩子。重要的是這個無形的匣子在保護這個嬰孩。我認為影片能夠走到這個結局便很美妙。」

思考家庭本質

影片提出了責任的問題，如有人棄養嬰兒導致「嬰兒暫存箱」的出現，還是「嬰兒暫存箱」令人棄養嬰兒，是枝裕和的看法是：「當我在南韓做資料搜集時，有人認為這制度會鼓勵女性棄養嬰兒。」

他續指：「可是暫存箱負責人卻樂見那些母親將棄養的嬰兒交托他們，因這樣才會救到小生命。我想利用這個批評來開始這部電影，讓刑警說出這種嚴厲的話，但這種批評漠視了很多現實的狀況，包括父親的責任，還有社會的責任。故事發展下去，批判者逐漸了解其他因素，以及開始為嬰兒及其未來著想。」

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▲ 日本導演小枝裕和首次拍攝韓片。

是枝裕和向來喜愛倫理主題，尤其是以不同人物走在一起組成家庭作課題，他解釋：「我有很多電影也源自我的家庭背景，第一部倫理電影該是《誰知赤子心》。」

他表示這些社會矛盾在我們處理孩童及女性問題時經常出現：「包括日本在內的很多社會，有不少人總是在社會架構以及福利制度的夾縫中生存，他們消失於制度及社會中，而這些人物特別令我感興趣，我很喜歡刻劃他們，有時會讓他們走在一起，組成類似家庭的組群，但我不是特意去做的，只是後來有人指出這點，我才意識到。」

是枝裕和續稱：「在日本及南韓，我們對家庭有一套普遍的概念，總是將血緣關係看得很重。這是一個頗為傳統的觀點，包括在法律上，其實這套想法追不上時代。我在影片中呈現這些組群，讓自己和其他人一起重新思考何謂家庭，難道沒有血緣關係便不是一家人？」

記者：陳家昌