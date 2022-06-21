【貓王】皮禮士利橫跨30年經典震撼大銀幕　奧斯汀畢拿以90套服裝重現巨星傳奇

電影《貓王》橫跨了50、60及70年代，真實呈現了貓王皮禮士利的精采傳奇人生，製作團隊特別找出貓王每10年間最重要的部份，以做出不同時期的風格變化，把貓王在這30多年間的服裝造型一一重現眼前。

最新影片推介：趙希洛專訪

主演的美國男星奧斯汀畢拿更在片中更換超過90套服裝，他表示：「我看著他歌涯中造型的變化，從50年代開始的蕾絲襯衫、寬長褲，到60年代的黑皮衣，我也很愛那套純白的連身衣。」

當中不乏貓王的多套經典連身衣，但對奧斯汀畢拿來說，最大的驚喜是貓王的日常服裝，他說：「我從未穿過那麼多蕾絲恤衫！我也很喜歡他的短身外套和50年代的那套全藍色套裝。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

50年代中後期時的貓王，經常都會在比爾街的Lansky Bros.購買表演和日常穿著的服裝，而在50年代，Lansky Bros.是當地不少表演者購買登台華麗服裝的地方，那些都是夢想成為歌手的人趨之若鶩的服裝，年輕時的貓王也不例外。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

全球瘋魔音樂傳奇大電影《貓王》（ELVIS），由《情陷紅磨坊》及《大亨小傳》殿堂級導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）掌舵，美劇《箭神》、《從前，有個荷里活》新一代男神奧斯汀畢拿（Austin Butler），聯同奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks），將已故搖滾傳奇天王「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的一生，震撼而感動地重現大銀幕。