【新班子】陳茂波：已與副司長有初步分工　黃偉綸將集中精力處理土地房屋問題

▲ 陳茂波透露，與候任副司長黃偉綸已有初步分工。（曾耀輝攝）

財政司司長陳茂波指，已與候任財政司副司長黃偉綸有初步分工，黃偉綸會較集中精力處理土地、房屋、交通運輸，自己則會負責總體土地房屋供應的統籌工作。

候任特首李家超日前公布新班子名單，陳茂波連任財政司司長一職。他接受電視台專訪表示，正草擬法例，期望下屆落實執行精簡土地發展程序，令「生地」變「熟地」，由六年壓縮兩年至兩年半，並將研究加快公屋建屋時間，包括是否再有壓縮時間的空間、善用創新科技，以及理順分工等。他表示，希望外界給時間新政府，上任後先內部商議，再提出績效指標。

被問及決策局官員都是舊面孔，如何做到革新？陳茂波指，原本做開的同事對於整個運作非常熟悉，較好掌握遇到的問題及困難，只要抱有革新精神，則可以在現有基礎上具體將事情提速。

另外，陳茂波接受鳳凰衛視專訪表示，未來工作短中期面臨兩大挑戰，其一是金融安全的防禦。他說，香港須確保金融安全要，考慮國際政治環境瞬息萬變，以底線思維的角度做好部署，監察市場，避免受金融市場波動影響。

陳茂波續指，第二個挑戰是加速疫後經濟恢復，若疫情受控，出口、本地零售及餐飲消費，加上消費券的助力，應該可以穩住局面，估計今年餘下時間，經濟仍有機會實現輕微增長。他表示，希望香港未來可以盡早恢復與內地之間的跨境運輸，並盡快與內地恢復通關。

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責任編輯：陳葆琳