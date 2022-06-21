【美食速報】燒肉石田屋推神戶和牛一品料理新菜單　和牛三文治＋和牛薄燒配魚子醬一口飯

▲ 香港燒肉石田屋推出新神戶和牛菜單。（圖片由餐廳提供）

來自日本神戶的燒肉品牌——香港燒肉石田屋提供日式燒肉，更是日本「神戶肉流通推進協 議會」認證的「神戶牛」指定登錄店，近日餐廳將菜單全面升級，引入更多不同的神戶和牛燒肉部位，更提供全新一品料理，提供多種食法，讓客人品嚐不同食法的神戶和牛。

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和牛新食法一品料理

今次燒肉石田屋推出除燒肉以外的特色菜式，一品料理，以不同料理方式呈現和牛的美味，當中包括和牛三文治（港幣$368），麵包吸收了和牛的油脂香，再夾著厚切的夏多布里昂，再搭配日式他他醬。和牛海膽卷（港幣$158）及和牛薄燒配魚子醬一口飯（港幣$128）將薄切和牛輕輕一炙後，卷著海膽或蘸上蛋漿鋪在壽司飯上同吃，提供兩款食法！

另外味噌和牛多士（港幣$138）以野菜辣味噌調味，配上日本松葉蟹肉碎及魚子醬作點綴，燒和牛他他（港幣$138）與坊間的製法略有不同，和牛刺身表面經過火炙再切絲， 加上生雞蛋黃，令牛肉更為嫩滑。另外，還有燒和牛沙律 （港幣$128）及和牛冷麵（港幣$138），可以品嚐和牛多樣風味。

料理長推薦套餐

和牛贅沢套餐（港幣$988）包括8款不同和牛燒肉部位，包括神戶牛西冷、A5夏多布里昂、A4肩胛肉 眼、A4牛板腱、A4特選肩胛薄燒、A4臀肉心、A4腰脊蓋肉及特上厚切牛舌， 另有燒海鮮兩款、石田屋沙律、泡菜拼盤、刺身拼盤、和牛薄燒配魚子醬一口飯、湯品及燒菠蘿配肉桂糖粉伴椰子雪糕。

嚴選極套餐（港幣$668）則包括7款不同和牛燒肉部位，包括神戶西冷、A4肩胛肉眼、A4牛板腱、A4特選肩胛薄燒、A4臀肉心、A4腰脊蓋肉及特上鹽牛舌，另有京水菜豆腐沙律、醃漬野菜盛、刺身拼盤、烤野菜、湯品 及鮮果奶凍，還可另加港幣$200升級4款燒肉至神戶和牛部位。

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石田屋的甜品菜單同樣有新推出的美食，包括解膩清新之選的燒菠蘿配肉桂糖粉伴椰子雪糕（港幣$48），以肉桂與菠蘿的酸爽作配搭，配上椰子雪糕。草莓大福餅（港幣$58）以大福餅皮搭配紅豆餡，再用上當季的草莓。另有提供特色甜品如鮮果奶凍 （港幣$58）、鮮奶咖啡寒天伴雪糕（港幣$58）及多款雪葩。

燒肉石田屋

地址：中環德己立街1-13號世紀廣場3樓

訂座電話：2983 6838

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責任編緝：蕭雅文