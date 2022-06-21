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【澳門疫情】澳門增至49宗確診明起全民快測　非緊急服務停至本周五

社會 17:20 2022/06/21

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（資料圖片）

澳門應變協調中心今日（21日）表示，截至目前，本輪疫情個案增至49宗，包括36女13男，年齡介乎8個月至89歲。15人有症狀，列為確診個案；34人暫時無症狀，列為無症狀患者。當局亦宣布，明天起安排全民快測，非緊急服務停至本周五。

確診個案中暫時分為2個群組，其中1個是同外僱工作地點相關的群組，共有28人，另外涉及在監獄工作人員及家人等有19人，有2人正開展流行病學調查。與財神酒店相關的是外僱群組中在財神酒店工作的確診患者，再發現其另外3名同事染疫，以及珠海確診一宗亦是財神酒店工作人員，財神酒店共有5人陽性。

另外，澳門因應新冠疫情的發展，以及全民核酸檢測的結果，決定於6月22日至24日繼續關閉提供非緊急服務的公共部門，但提供緊急及必需服務的部門除外。

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責任編輯：余思嵐

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