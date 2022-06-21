【香港故宮】館長吳志華稱文化無政治標籤　故宮博物院院長：香港故宮促進中外文明交流

▲ (左起)敦煌研究院黨委書記、研究員趙聲良。 故宮博物院院長王旭東。 故宮博物館館長吳志華。 (陳靜儀攝)

為慶祝回歸25周年及香港故宮開幕，香港天籟敦煌樂團與香港故宮文化博物館今日（21日）合辦的《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座。

敦煌研究院黨委書記趙聲良表示，敦煌輝煌原因有三，包括有堅實的中華文化作基礎、開放的胸懷，包容不同文化、敢於創新的精神。他認為香港位處中西文化交匯之處，只要能發揮好優勢，他對香港未來充滿信心。

北京故宮博物院院長王旭東以「故宮的世界，世界的故宮」為題演講，他認為故宮文化博大精深，透過故宮可以了解到傳統建築和中華文化；他更笑指，自己3年前成為故宮院院長時，對故宮一無所知，而現時亦只是由幼兒園學生，進步為小學一年級生。

他又指，香港曾與祖國分離，但中華民族的文化血脈始終賡續。他認為，香港處於中西文化交流的前沿，通過香港特有的國際視野和特區優勢，香港故宮將成為故宮文化和中華傳統文化展示平台，中外文化的國際交流平台，在促進中外文明交流互鑑中發揮積極作用。

他期盼未來在香港社會各界支持下，能攜手促進內地與香港的文化交流，擴大中華文化的國際影響力做出新的更大貢獻。

香港故宮館長吳志華則指，文化是沒有政治標籤的，香港故宮團隊來自世界各地，有來自內地、本地、台灣、歐洲的專才，未來希望可以合力為促進中國文化作出貢獻。

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記者：陳梓蔚