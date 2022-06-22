  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Band1尖子】寄居姑媽家仍自律學習　女生不愛遊戲愛畫畫考入Band 1中學

中小學 10:00 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

小六女生靠自律，無需家人督促，考入band 1中學。

多少父母為培養子女自律性格而絞盡腦汁，但稍一鬆懈管教，小朋友還是會如脫韁野馬，令人憂心。來自佛教林炳炎學校，今年讀小六的女生龍菲彤，她9月即將升讀Band 1名校佛教善德英文中學。雖因家庭原因，長期與親戚同住，家人亦對她並無特別嚴厲管教，但她仍能夠以自律及專注，在美術科和數學科都創出自己一片天。她去年在全港小學數學挑戰賽榮獲優異獎；又在2020-2021年度佛誕卡設計比賽奪得冠軍，

菲彤接受TOPick專訪時表示，自小喜歡畫畫，並在繪畫中培養出專注、自律的個性。菲彤的班主任亦表示，菲彤雖然年紀輕輕，但自制能力高，對於老師的要求，她每次都能默默按指示逐步完成，就算碰到難題，也會想辦法做到最好。菲彤沉穩，不張揚的性格，更成為不少同學的榜樣。

在大多數父母眼中，小學六年級的「中童」，或許是最調皮搗蛋，隨時步入反叛期的成長階段。不過龍菲彤與大人談話時，措辭、語氣卻格外成熟穩重。她表示，自己最擅長的是數學和繪畫，對任何和數學相關的事物，都會感興趣，亦會參加校內的數學訓練班，「希望鍛煉自己嘅思維同運算的能力。」

菲彤的班主任陳鎧妤老師則指，小一起開始教菲彤藝術科，眼見小菲彤成績一直很平穩，「保持全班前十，到六年級，已經係全級第四」。陳老師對菲彤印象最深刻的一點，是她性格乖巧，「好肯跟隨老師指示做，就算做唔到都勇於挑戰自己，嘗試做到最好。」菲彤也承認，

有時做功課遇到困難，會唸辦法上網搵資料。或者測驗、考試有唔識做嘅題目，都會盡量去唸，填返最似嘅答案。

最新影片推介：

中文科蘇嘉玲老師則讚賞菲彤做任何事都很認真，「疫情期間停止面授課，我哋會要求佢哋係屋企做3分鐘演講，再上傳上網畀老師同學睇。有時學生會唔記得做，或者忘記老師嘅要求，但菲彤就算係屋企，都會一絲不苟，做足準備功夫，著好校服錄演講片段。」

菲彤在奧數和繪畫方面，經常獲獎。（莊恭南攝）

菲彤認真的態度，不知不覺間也帶動了同學間的氣氛，陳老師形容，菲彤並非個性突出的優異生，但她有禮貌，有責任心，做事沉穩，其他同學看在眼內，慢慢她便成了榜樣，「佢身邊嘅同學，好朋友，慢慢都學似佢咁認真，佢嗰班，準時交功課嘅比率都特別高」。菲彤透露，疫情期間上網課難免分心，自律的她便在課後花更多時間溫習追回學業，「以前考試前一個星期溫書，我怕冇上堂（面授課），成績會差咗，就提前多2、3個星期開始溫書。」最後她也如願，在考試時獲得滿意成績。

陳老師指出，菲彤自律性強，基本上不需要父母、師長太多督促，「佢好有自主性，自己讀書，溫書，做功課。」菲彤則笑言，比較喜歡完成功課及溫習後，才盡情放鬆去晚了，「未做完，自己會有壓力，玩得唔開心。」原來菲彤因為家庭原因，一直寄居在姑媽家中，但她在學業方面尤其懂事，無需大人監督。

智能手機普及的年代，小朋友難免沉迷打機，不能自拔，而菲彤自小就沒有沉迷打機的問題。原來自律背後的秘密，源自菲彤的繪畫興趣。陳老師表示，畫畫令她習慣有耐性，持久地做一件事。菲彤也表示，自己也很少因其他誘惑而分心，「我鍾意畫畫，好少玩手機遊戲。」

學校歷奇課，令菲彤獲益良多。（莊恭南攝）

喜愛藝術的她，更曾經設計一張漫畫感謝卡給老師，令老師驚喜不已。雖然只是小學生，菲彤已經能夠獨立創作一幅畫作，或設計感謝卡、賀卡。她希望長大後成為一名時裝設計師，發揮自己繪畫的天賦。

除了繪畫，數學亦是菲彤所長。她分享學習心得時表示，自己並非死記硬背，而是先耐心了解數學公式背後的原理。她學好數學的秘訣，同樣在於耐性與專注。

菲彤就讀的佛教林炳炎學校，將歷奇課程納入常規課堂，每一班，每兩個星期，就會有一次1小時的歷奇課，內容包括攀石，泰山繩等。菲彤指，歷奇課同樣鍛煉她的心智，「培養咗我堅毅，堅強嘅性格，令我明白到，遇到困難，唔應該輕易放棄。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

記者：莊恭南

相關文章

【IB狀元】將遠赴加拿大讀環境科學　IB狀元讀書秘訣：最重要自律
08:00 2021/08/10
【IB狀元】將遠赴加拿大讀環境科學　IB狀元讀書秘訣：最重要自律
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【Band1尖子】測考前夕凌晨4時起床溫習鞏固記憶　文武兼備女生靠自律獲Band1英中取錄
17:18 2022/05/31
【Band1尖子】測考前夕凌晨4時起床溫習鞏固記憶　文武兼備女生靠自律獲Band1英中取錄

你可能感興趣

【IB狀元】將遠赴加拿大讀環境科學　IB狀元讀書秘訣：最重要自律
08:00 2021/08/10
【IB狀元】將遠赴加拿大讀環境科學　IB狀元讀書秘訣：最重要自律
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【Band1尖子】測考前夕凌晨4時起床溫習鞏固記憶　文武兼備女生靠自律獲Band1英中取錄
17:18 2022/05/31
【Band1尖子】測考前夕凌晨4時起床溫習鞏固記憶　文武兼備女生靠自律獲Band1英中取錄
佛教林炳炎紀念學校 佛教善德英文中學 中學 小學

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
今日 10:32
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診
16:39 2022/06/21
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診