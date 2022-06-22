【Band1尖子】寄居姑媽家仍自律學習　女生不愛遊戲愛畫畫考入Band 1中學

▲ 小六女生靠自律，無需家人督促，考入band 1中學。

多少父母為培養子女自律性格而絞盡腦汁，但稍一鬆懈管教，小朋友還是會如脫韁野馬，令人憂心。來自佛教林炳炎學校，今年讀小六的女生龍菲彤，她9月即將升讀Band 1名校佛教善德英文中學。雖因家庭原因，長期與親戚同住，家人亦對她並無特別嚴厲管教，但她仍能夠以自律及專注，在美術科和數學科都創出自己一片天。她去年在全港小學數學挑戰賽榮獲優異獎；又在2020-2021年度佛誕卡設計比賽奪得冠軍，

菲彤接受TOPick專訪時表示，自小喜歡畫畫，並在繪畫中培養出專注、自律的個性。菲彤的班主任亦表示，菲彤雖然年紀輕輕，但自制能力高，對於老師的要求，她每次都能默默按指示逐步完成，就算碰到難題，也會想辦法做到最好。菲彤沉穩，不張揚的性格，更成為不少同學的榜樣。

在大多數父母眼中，小學六年級的「中童」，或許是最調皮搗蛋，隨時步入反叛期的成長階段。不過龍菲彤與大人談話時，措辭、語氣卻格外成熟穩重。她表示，自己最擅長的是數學和繪畫，對任何和數學相關的事物，都會感興趣，亦會參加校內的數學訓練班，「希望鍛煉自己嘅思維同運算的能力。」

菲彤的班主任陳鎧妤老師則指，小一起開始教菲彤藝術科，眼見小菲彤成績一直很平穩，「保持全班前十，到六年級，已經係全級第四」。陳老師對菲彤印象最深刻的一點，是她性格乖巧，「好肯跟隨老師指示做，就算做唔到都勇於挑戰自己，嘗試做到最好。」菲彤也承認，

有時做功課遇到困難，會唸辦法上網搵資料。或者測驗、考試有唔識做嘅題目，都會盡量去唸，填返最似嘅答案。

最新影片推介：

中文科蘇嘉玲老師則讚賞菲彤做任何事都很認真，「疫情期間停止面授課，我哋會要求佢哋係屋企做3分鐘演講，再上傳上網畀老師同學睇。有時學生會唔記得做，或者忘記老師嘅要求，但菲彤就算係屋企，都會一絲不苟，做足準備功夫，著好校服錄演講片段。」

▲ 菲彤在奧數和繪畫方面，經常獲獎。（莊恭南攝）

菲彤認真的態度，不知不覺間也帶動了同學間的氣氛，陳老師形容，菲彤並非個性突出的優異生，但她有禮貌，有責任心，做事沉穩，其他同學看在眼內，慢慢她便成了榜樣，「佢身邊嘅同學，好朋友，慢慢都學似佢咁認真，佢嗰班，準時交功課嘅比率都特別高」。菲彤透露，疫情期間上網課難免分心，自律的她便在課後花更多時間溫習追回學業，「以前考試前一個星期溫書，我怕冇上堂（面授課），成績會差咗，就提前多2、3個星期開始溫書。」最後她也如願，在考試時獲得滿意成績。

陳老師指出，菲彤自律性強，基本上不需要父母、師長太多督促，「佢好有自主性，自己讀書，溫書，做功課。」菲彤則笑言，比較喜歡完成功課及溫習後，才盡情放鬆去晚了，「未做完，自己會有壓力，玩得唔開心。」原來菲彤因為家庭原因，一直寄居在姑媽家中，但她在學業方面尤其懂事，無需大人監督。

智能手機普及的年代，小朋友難免沉迷打機，不能自拔，而菲彤自小就沒有沉迷打機的問題。原來自律背後的秘密，源自菲彤的繪畫興趣。陳老師表示，畫畫令她習慣有耐性，持久地做一件事。菲彤也表示，自己也很少因其他誘惑而分心，「我鍾意畫畫，好少玩手機遊戲。」

▲ 學校歷奇課，令菲彤獲益良多。（莊恭南攝）

喜愛藝術的她，更曾經設計一張漫畫感謝卡給老師，令老師驚喜不已。雖然只是小學生，菲彤已經能夠獨立創作一幅畫作，或設計感謝卡、賀卡。她希望長大後成為一名時裝設計師，發揮自己繪畫的天賦。

除了繪畫，數學亦是菲彤所長。她分享學習心得時表示，自己並非死記硬背，而是先耐心了解數學公式背後的原理。她學好數學的秘訣，同樣在於耐性與專注。

菲彤就讀的佛教林炳炎學校，將歷奇課程納入常規課堂，每一班，每兩個星期，就會有一次1小時的歷奇課，內容包括攀石，泰山繩等。菲彤指，歷奇課同樣鍛煉她的心智，「培養咗我堅毅，堅強嘅性格，令我明白到，遇到困難，唔應該輕易放棄。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

記者：莊恭南