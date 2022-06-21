【歷史文物】教大辦文化講座介紹清宮舊藏書畫　邀北京故宮博物院專家主講

▲ 北京故宮博物院專家王亦旻主講「國寶是怎樣煉成的—清宮舊藏書畫的前世與今生」講座。（教大提供）

香港教育大學（教大） 今日（21日）舉辦文化講座，講解清宮舊藏書畫，由北京故宮博物院專家王亦旻主講，有超過900人於網上參與。



教大的講座題為「國寶是怎樣煉成的—清宮舊藏書畫的前世與今生」，王亦旻以香港故宮文化博物館開幕展展品晉唐宋元書畫文物為主軸，結合故宮收藏的其他書畫精品，有系統地介紹這些國寶的前世今生。王亦旻表示，這些國寶很大部分曾被清代宮廷收藏和著錄，經過近代戰亂，部分散落民間、部分遷往異地、有部分留存故宮。直至1949年後，散落民間的書畫逐漸被發現、搶救而回到故宮，再經過幾代文物專家的整理、修復與研究，使其得以通過展覽、出版等方式再次呈現在公眾面前。

教大學術及首席副校長李子建感謝中聯辦教育科技部的支持促成活動。李子建說，認識古代書畫和中華文化的珍貴文物，除欣賞當中包含的藝術價值，更重要是感受其中的歷史文化，又說教大將繼續肩負弘揚中華文化及其價值的重任。

▲ 教大學術及首席副校長李子建（左）、北京故宮博物院專家王亦旻。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴