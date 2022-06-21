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【MOOV LIVE】DEAR JANE+C ALLSTAR首度合作　8子約定樂迷8月開限定騷

娛樂 18:00 2022/06/21

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

去年在Dear Jane的紅館演唱會上，C AllStar驚喜現身擔任表演嘉賓，同台表演大獲好評，樂迷們一直渴望兩隊再次合作演出。
MOOV特意邀請Dear Jane及C AllStar作為2022年MOOV LIVE第一擊，兩大單位首度破天荒合作舉辦專屬八人的音樂會，並於8月24日（星期三）假香港會議展覽中心（Hall 5BC）主辦一場限定《MOOV LIVE DEAR JANE x C ALLSTAR》。

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穿越時空旅行

是次音樂會將以穿越時空旅行的多重概念為主題，上至零重力的冰冷太空，下至溫暖熱鬧的營火會，透過多元化的音樂風格，引領樂迷伴隨音樂氛圍的轉變穿梭不同空間及情感，與八子一起穿越星空回到過去，再返回當下重返地球，展望未來。

而音樂會主題海報拍攝當天，Dear Jane及C AllStar八位大男生之間歡笑不斷，默契十足。在最終定案的海報上，八位成員展示著不同的面向，望向同一個遠景，形成一體，傳達同一視野。

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（大會提供）

八人音樂之旅

記者會上，Dear Jane及C AllStar成員分別手舉印有團隊標誌的旗幟，象徵是次音樂之旅的啟程，兩隊樂隊組合準備好與大家出發探索。

今次難得的八人組合，相信絕對可以帶來眼前一亮的舞台表演及音樂體驗，以不同面貌帶給樂迷驚喜。

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音樂會套票換購方法
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撰文 : TOPick柴犬出動

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