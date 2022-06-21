【榮升爸爸】結婚5年造人成功　石修兒子陳宇琛夫婦大方分享備孕方法一招搞掂

▲ 恭喜！

石修兒子陳宇琛（Sam）於2017年跟有線前主播林佑蔚（Camille）結婚，兩人結婚5年，在日前的父親節終於傳來好消息，夫婦造人成功，預產期在12月！石修榮升爺爺，可喜可賀。

對於有指兩人苦戰5年才有BB，Sam特別接受Topick記者訪問，將成功懷孕的一些心得分享給讀者。現年42歲的Sam就指其實太太年紀比他小，結婚初期兩人有共識先享受兩人世界，所以BB在婚後5年來到，絕對是Perfect Timing！他還說當第一次做超聲波檢查時聽到BB心跳聲，夫婦都都好感動。

▲ 恭喜石修一家。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

要成功懷孕身心都要準備充足，Camille年紀才31歲，不算高齡產婦，不過她都為生B做足準備功夫，但就沒有看中西醫調理身體及進補。而平時Sam有食保健品及定時做心率運動，保持健康飲食及作息的習慣。Camille更於3年前開始進修食物及營養科學，對食物有自己一套的見解，食得有「營」又健康，養好身子以便懷孕。

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手機程式紀錄經期日子

而心態上，兩人都採取順其自然的態度，沒有給自己壓力，Sam說：「放鬆心情配合規律的飲食生活及睡眠，去年的工作都較為忙碌，一放鬆心情就有咗了！」另外還有一招，就是下載一些手機程式，紀錄經期的日子，大概知道排卵日後，就「開工」造人，但Sam強調非刻意跟隨，還是以順其自然為主。

未有報讀育嬰班

至於時下流行一些育嬰班，問到就快成為新手爸爸的Sam有沒有報讀？他說：「未有安排，我哋比較放鬆，最緊要小朋友喺最有愛嘅環境成長。我自己父母俾我喺一個冇壓力嘅環境成長，相反太太父母比較嚴謹，我哋都係希望搵一個平衡。」問到Sam爸爸石修知道喜訊時，有甚麼反應？他說爸爸即時回想番他出世時的心情：「佢自己話我出世當日起身照鏡特別覺得自己『容光煥發』。」暫時爸爸就未有分享育兒秘笈，不過Sam就說有爸爸及一家人陪住一步一步去迎接一個小生命，整個過程都非常特別及期待。

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記者:陳麗薇