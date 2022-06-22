【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」

▲ 何啟南分享入行39年的心路歷程。

近日TVB正熱播劇集《十八年後的終極告白2.0》內，飾演黑幫大佬「齊哥」的何啟南在演藝圈打滾近39年，因為經常被派演反派而有TVB「御用奸人」的稱號。

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縱然被定型演奸角，何啟南卻享受著演每一個角色，曾想過轉行的他最終也打消念頭，他說：「做這行就如吸毒一樣，愛上就難以翻身，每天在片場裡『發夢』，每日的夢境也不一樣。」

鏡頭前的何啟南演慣惡人，現實中的他為寵妻暖男，何啟南於5年前再婚，曾歷婚姻失敗的他學懂跟伴侶相處：「以前大男人性格，現在學識要為人著想，這樣會舒服得多。」

▲ （湯致遠攝）

演反派加入新元素

於《十八年後的終極告白2.0》裡何啟南所演的「齊哥」為黑道人士，跟陳山聰所演的「方志浩」為合作夥伴，兩人關係亦敵亦友。啟南於上輯《十八年後》同樣演黑幫人士，但今次卻有所分別，「上次行出來就打打殺殺，十分明顯，今次包裝成為一個有錢人。」

雖然演過多年反派，何啟南謂每次演出均會加入新元素，希望不會令觀眾沉悶，「今次個感覺不太似黑幫人士，盡量『收』起一點，不需要我去惡吧，惡有另一班人負責，打個電話已經有人幫你做事。」啟南續說：「不一定要歇斯底理地叫到很大聲才是反派吧！」

▲ 於《十八年後2.0》演黑幫頭目。

正如啟南所言，演員怕沉悶故想「求變」，而他於處境劇《愛·回家之開心速遞》裡飾演細龍太姦夫和威龍法律部主管John，展現另類的喜感，角色更甚得觀眾歡心。

「其實很好玩，因為大家合作了很久，可以試甚麼都可以，監製都放手讓我們嘗試。畢竟編劇一星期要寫足七集戲是很辛苦，可以任由演員們去撞出一些火花來，見到林淑敏和瑞偉都有很多點子。」於劇裡穿騎呢服組男團，啟南也沒所謂：「已經沒有包袱，按著劇本演到最好。」

入行30多年終於來一點轉變，啟南淡淡然說：「絕對是好事，希望不停有轉變，但我不會強求，你控制不來，等編劇去寫吧。」

▲ 17歲參與首部電影《青春路潮》。

拍電影入行

眼前這位綠葉王年輕時演過不少電影，17歲時被星探發掘，於首部電影《青春路潮》擔正做男主角，其後接拍另一電影《操行零分》，問到當年可自覺幸運？他說：「沒有這樣想吧，當時甚麼都不懂，覺得拍戲好玩，試下吧，只知道嘉禾是一間大公司，沒思考過將來如何。」

未成年就入行，啟南曾遭父親大力反對，他說：「老人家說讀書吧，做甚麼戲子呀，我說橫豎讀書不叻，搵份工作做下。」

其後有感當演員收入不穩定，何啟南選擇自我增值，於1989年赴英國修讀兩年的電影製作課程。返港後，曾為3套電影擔任助製，當中《》烈火戰車》導演爾冬陞出名要求高，可說最難「服侍」。

不過何啟南也體諒說：「他沒直接『問候』我，只會大圍開咪『問候』，因為他有壓力，手上拿住個劉德華，這套又是大片，我們又要拍飛車戲，那班車手受傷入院就停拍，他要處理好多問題。」

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不介意演反派

經過實踐，令何啟南明白當幕後並不容易，時間又長又辛苦，於1996年加入TVB當回演員，一直拍劇至今。

由於外形粗獷，啟南經常被派演斯文敗類或反派角色，對於遭定型為「奸人王」，他不太介懷。他說：「可能樣子比較兇神惡煞，沒辦法吧，始終我在他們心目中是這樣，所以就這樣擺位，他們有了安排。」

換個角度看，有自己定位也不錯：「也並非壞事，我有我的價值，這角色我做了，你搶不來。」

所謂性格影響命運，啟南卻自言個性不合適娛圈：「可能並非主動的人，在這行一定蝕底，（現在有改變？）都差不多吧，這是天生，很難去改變。你給我工作，就照著去做。」

▲ 何啟南於《開心速遞》裡演細龍太姦夫，角色獲觀眾歡心。

默默耕耘不主動

所以啟南從沒無刻意去爭取機會，只是默默耕耘，他說：「我所謂的爭取，就是靠演好你給予我的角色，你見到的話，就再給我其他角色吧，若你叫我去爭取機會...我會不知如何做。」

初加入TVB時收入不多，他曾從事保險和賣二手車工作兩年，但覺得最愛依然是做演員。問到可有想過完全轉行？啟南說：「有想過架，但轉那一行好呢？你叫我做生意又好危險，見著很多朋友投資失敗，成功反而很少。」

▲ （湯致遠攝）

在演藝圈打滾近39年，啟南已視演員為終生職業，他說：「這一行好衰，做耐了便難以離開，要不就早點轉行。」

他續說：「有如吸毒一樣，很難翻身，加上做娛樂圈這行太久會跟外間脫節。拍戲就如『發夢』一樣，每一天的『夢境』不一樣，對手和劇本也不同，今日你是醫生，明天你是黑社會人士，轉頭就去救火，可以接觸不同的人和事。做演員是很開心，否則都不能做那麼多年。」

▲ 何啟南於2017年再婚。（取自微博）

成暖男丈夫

至於感情方面，何啟南跟任職空姐的太太於2017年再婚，疫情前不時旅行放閃。

貫徹他「不主動」的性格，當年也是由女方提出結婚，當然他心裡也想再組家庭：「一來已不年輕，年紀再大一點就未必想再婚，會問自己結婚為乜？有合適人選就決定再婚，加上我們很投契，又不介意我做這行，始終生活時間癲倒。」

其餘26歲時，何啟南經歷過第一段婚姻，可是維持了5年便結束，對此他說：「太年輕啦，跟前度都唔識諗，話結婚就結婚，很衝動不聽人勸告，（父母有反對？)，當然有，你反對還反對，我想還我想，很堅持自己的想法。」

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啟南直言當年太年輕，不懂得跟人相處：「結婚跟拍拖是兩回事，跟一個人一起生活要相互遷就，年輕時不曉得。」

他不諱言當年性格較大男人：「我話點就要點，前度同樣是不肯讓步的人，結果就這樣。人愈大愈覺得沒所謂，經歷了很多事，應該知道點做人，變得純了，兩人相處總要有相有量，無商量如何對一世呢。」

喜愛下廚的何啟南，閒時會煮幾味冧下太太，他說：「太太最愛吃我煮的意大利飯和煎牛扒。」兩口子簡單過活，已很幸福開心，啟南說：「以前經常想著買一架名貴跑車，現在不會想這些了，貫衫也簡單得多，最重要是快乾和吸汗，不會追求名牌。」其實幸福，就是這麼簡單！

記者：游艾維