【超市大搜查】過瘦孩子可食營養媲美營養奶乳酪　營養師推薦13款高熱量高蛋白質乳酪

▲ 營養師推介一些高熱量高蛋白質乳酪予過瘦的小朋友。

小朋友過瘦點算好？飲用營養奶有時飲不到太多，容易覺得飽飽滯滯，澳洲註冊營養師「糖果媽媽」就建議小朋友可以食用乳酪，爸媽可為過瘦的孩子選擇一些高熱量高蛋白質乳酪，它們的營養可以媲美營養奶，「糖果媽媽」選了13款可在一般超市買到的「肥肥」乳酪。

過瘦孩子可食「肥肥」乳酪

澳洲註冊營養師「糖果媽媽」在醫院工作超過10年，在兒科工作超過5年，育有兩名6歲以下的孩子，她在facebook專頁「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」分享了「小朋友食咩篇——『肥肥』乳酪推介」，當中所指的「肥肥」乳酪是能量跟蛋白質甚至高過營養奶。

「糖果媽媽」提及兒科營養奶含有高能量，一般每100毫升含有約100卡路里，亦有豐富蛋白質，每100毫升含有約3克，以及添加了維他命礦物質，對於一些食量少、生長慢的幼兒，營養師有時會建議他們飲用營養奶。

可是，此類營養奶很易「飽肚」，小朋友通常不飲得多，又或者飲得多時就變相食少了正餐食物，所以另一個選擇就是可以食用細杯、但能量及蛋白質同樣高甚至更高的乳酪。

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13款高熱量高蛋白質乳酪

以下的選擇，營養師「糖果媽媽」也會不時購買予子女，她亦會建議給小朋友，尤其是不太喜歡飲奶、生長比較緩慢的兒童，但爸媽要注意不適合本身已經過肥小朋友食用。以下所選的乳酪之能量每100克都接近100卡路里，有些牌子甚至超過110至140卡路里，而蛋白質每100克都有接近3克，如是希臘式乳酪甚至去到5至8克，更可以補充鈣質，適合小朋友補充營養。13款名單如下︰

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註︰以上資料一切以產品包裝為準

乳酪比拼

營養師「糖果媽媽」經常買給小朋友食Mövenpick乳酪，孩子很喜歡各種味，每款熱量每100克多過110卡路里，熱量很高，而蛋白質每100克接近3克，有時特價$30有4杯時最抵買，加上此乳酪細杯，一杯為100克，小朋友通常都可以食完一整杯。而Mövenpick另有希臘式乳酪，相較同牌子乳酪，熱量差不多，但此款蛋白質更高，大約高達6克，但價錢會貴些，大約由$12至$16一杯不等。

雀巢希臘式乳酪方面，每100克大約超過120至140卡路里，約有3克蛋白質，脂肪比例比較高，所以很細滑，每杯亦是100克細細杯，小朋友可以食完一整杯。價錢由約$11至$15一杯不等。

另外，Emmi希臘式乳酪，脂肪比較低每100克有2克，而蛋白質超級高至每100克有8克。而每杯為150g，價錢約為每杯$25。

十字牌「純‧凝酪」（Spoona）熱量相較以上沒那麼多，口感很幼滑，小朋友亦喜歡吃，每100克有接近100卡路里，蛋白質有超過3克，Spoona經常有特價約不用$8一杯。

如家長對於小朋友飲食營養有何疑問，應徵詢專家的意見。

內容獲「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」授權轉載，原文可見facebook。

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責任編輯︰顏紫燕