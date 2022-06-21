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【靚太廚房】健康人士必學素瑤柱扒西蘭花　大廚教2招保持西蘭花翠綠又爽脆【附有獎遊戲詳情】

休閒消費 21:58 2022/06/21

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好素純素餐廳Ken師傅教整素瑤柱扒西蘭花。

近年，不少人以健康為出發點，選擇食素。今集<<靚太廚房>>請來好素純素餐廳Ken師傅教整素瑤柱扒西蘭花，他亦會和大家分享讓西蘭花保持清脆爽口又翠綠的秘訣。

Ken師傅:使用山茶油更健康

好素純素餐廳Ken Kwong師傅教整素瑤柱扒西蘭花。 (越玲瓏攝)

由於山茶油煙點高達250度，而一般食用油煙點為160-180度之間，所以山茶油變質的機會較低，營養價值亦會更高。另外，Ken師傅指，山茶油炸完金菇後，仍可再用。

建議大家炒食物時再次使用山茶油，可當作麻油、涼拌，或是低溫炒餸時用。但就不建議再次用來炸食物，因為食油反覆加熱，會破壞當中的營養。

素瑤柱扒西蘭花。 (越玲瓏攝)

材料

金菇 1包
西蘭花 2個
山茶油 1杯
生粉水 適量

調味料

海鹽 適量
香菇粉 1茶匙
黑豆油膏 1湯匙
原蔗糖 1茶匙
老抽 1/3茶匙

做法

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1) 西蘭花洗淨後切一朵朵，備用。

2) 金菇切去尾部，再切成四小段。

3) 在鑊或湯煲中加入山茶油，用中油溫將金菇用中大火炸至金黃色，約五分鐘，將金菇瀝乾油份備用。

4) 在鑊中加入調味料(水、老抽、黑豆油膏、原蔗糖、香菇粉及少許海鹽)煮成醬汁，可加生粉水控制醬汁濃稠程度。

5) 熱水加少許鹽、糖及油，再將西蘭花煮約1-2分鐘。

6) 將西蘭花瀝乾水份後，放在碟上，加上醬汁即成。

下廚小貼士

1) 揀選靚西蘭花

根莖位置是光滑、油潤及挺身，沒有變黃的話，就是好的西蘭花。

2) 正確除蟲方法

由於西蘭花密度較高，所以較易藏有蟲卵。因此，在購買西蘭花後，可先用鹽水浸泡5-10分鐘，再切成方便食用的大小，就可更快速更有效消除蟲卵。

3) 保持西蘭花翠綠

第一，需用一大煲滾水去灼，在水未完全燒滾時，不可以加入西蘭花; 第二，水的份量要比西蘭花體積大2-3倍，在水中加入糖及油，這有助保持西蘭花翠綠色澤。而口感上，如想爽脆一點，浸泡時間約30秒，想軟身一點，約浸泡3-5分鐘。

4) 勾芡秘訣

調好醬汁味道之後，轉為細火，將生粉和水的比例調校至1:3，即1湯匙生粉對3湯匙的水，然後快手埋茨，避免勾芡結塊。

有獎遊戲

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責任編緝：張懿慧

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