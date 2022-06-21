  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 20:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貧窮限制想像】孫慧雪住4萬元總統套房　方紹聰自學彈鋼琴有「陰謀」

娛樂 19:00 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

J2新節目《貧窮限制想像》昨日首播。

昨日（6月20日）再出世的J2本住「9點半後，J2話事」精神，推出共15個全新節目。其中《貧窮限制想像》昨晚首播，借屋邨出身的方紹聰（奶仔）的視覺，引領觀眾走進富貴人家世界，一探由金錢堆砌成的刺激感及快感。

最新影片推介：趙希洛專訪

【減肥大作戰】方紹聰飲蔬菜汁減肥10日瘦14磅　營養師：易流失肌肉易反彈

《貧窮限制想像》首集嘉賓是孫慧雪（雪雪），她跟奶仔入住4萬港元一晚的總統套房，並豪食30多萬港元一餐的廚師發辦（連包場）。

鬼主意多多的奶仔，席間大展身手以鋼琴彈奏《愛很簡單》，並自爆背後有辛酸，奶仔說︰「以前訓練班唔係太多機會，所以學好多嘢增值自己，希望令到啲監製、導演就算唔鍾意我，都因為我嘅技能迫住用我。」他又透露不少技能均是上網自學，其中彈鋼琴是自學、再加與張彥博合作拍劇期間對方從旁指導。

同樣出身屋邨的雪雪，則笑指「貧窮」沒有限制其想像，她說︰「反而會多好多想像，細個好窮嘅時候，我哋求其喺地下畫條線，都可以玩跳飛機。」雪雪續指試過跟嫲嫲一起想像將來屋企應如何佈置。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

今晚（6月21日）播映的第二集《貧窮限制想像》，嘉賓是曾主持《3日2夜》及《姊妹淘》的吳紫韻（Purple）。

今集介紹的乃「萬事」系馬主伍燕梅女士，伍女士養的錦鯉加起來總值超過1,000萬港元，單是魚池就花了數百萬建成，相當厲害。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【食腦喪B】方紹聰入行12年戲份撇甩變態形象　奶仔與食腦兄弟搞製作公司
18:03 2022/05/01
【食腦喪B】方紹聰入行12年戲份撇甩變態形象　奶仔與食腦兄弟搞製作公司
【食腦喪B】爆病毒圍封疫廈題材貼地　祝文君客串演病人網友感慨：永遠懷念
12:45 2022/05/04
【食腦喪B】爆病毒圍封疫廈題材貼地　祝文君客串演病人網友感慨：永遠懷念
【食腦喪B】奶仔演癡情角色表白打動網民　方紹聰獲監製讚可塑性高
12:26 2022/05/06
【食腦喪B】奶仔演癡情角色表白打動網民　方紹聰獲監製讚可塑性高
【日日媽媽聲】輕度弱智家姐以奶仔為榮　方紹聰感動：原來佢戥我更加開心
13:30 2022/06/06
【日日媽媽聲】輕度弱智家姐以奶仔為榮　方紹聰感動：原來佢戥我更加開心
【減肥大作戰】方紹聰飲蔬菜汁減肥10日瘦14磅　營養師：易流失肌肉易反彈
今日 13:16
【減肥大作戰】方紹聰飲蔬菜汁減肥10日瘦14磅　營養師：易流失肌肉易反彈

你可能感興趣

【食腦喪B】方紹聰入行12年戲份撇甩變態形象　奶仔與食腦兄弟搞製作公司
18:03 2022/05/01
【食腦喪B】方紹聰入行12年戲份撇甩變態形象　奶仔與食腦兄弟搞製作公司
【食腦喪B】爆病毒圍封疫廈題材貼地　祝文君客串演病人網友感慨：永遠懷念
12:45 2022/05/04
【食腦喪B】爆病毒圍封疫廈題材貼地　祝文君客串演病人網友感慨：永遠懷念
【食腦喪B】奶仔演癡情角色表白打動網民　方紹聰獲監製讚可塑性高
12:26 2022/05/06
【食腦喪B】奶仔演癡情角色表白打動網民　方紹聰獲監製讚可塑性高
方紹聰 娛樂人物職業 娛樂行業 孫慧雪 綜藝節目 演員 港元

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
今日 12:09
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係
今日 10:48
【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係