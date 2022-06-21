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【國安教育】教育局聯保安局向學校送繪本　助培養學生國民身份認同及國安意識

社會 18:20 2022/06/21

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教育局將聯同保安局向學校送贈繪本《我們的國家，我們的安全》。（楊潤雄Facebook圖片）

教育局今（21日）表示，將聯同保安局向各學校送贈由國際關係學院‧國家安全法治研究基地編著的繪本《我們的國家，我們的安全》，讓校方可從繪本中取材，設計延伸學習活動。教育局局長楊潤雄說，期望教師可將繪本結合多元化的教學策略，培養學生對國民身份的認同和國家安全意識。

教育局今向全港中小學及幼稚園發通告，表示局方與保安局共同審視有關繪本，認為該書內容豐富、繪圖活潑、用字簡潔，從學生的角度切入，通過不同主題及生活例子，例如「中國香港是我家」 、「東方之珠長繁榮」、「科技發展是動力」 、「中華文化遠流長」 、「網絡空間無小事」等，介紹總體國家安全觀，及10多個國家安全重點領域 ，認為對支援學校推行國家安全教育大有幫助。

教育局說，每所中小學將分別獲贈3本及5本繪本；每所幼稚園和特殊學校則獲贈2本，教師可以講故事形式， 向學生介紹繪本內容 。 

教育局局長楊潤雄今向各校長會代表介紹有關繪本，他於社交平台表示，繪本可讓學生明白國家安全與日常生活息息相關，以及守法的重要性，期望各中小學和幼稚園收到繪本之後，教師可結合多元化的教學策略，透過課堂及活動推行國家安全教育，培養學生對國民身份的認同和國家安全意識。

楊潤雄今向各校長會代表介紹有關繪本。（楊潤雄Facebook圖片）

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責任編輯：黃悅晴

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