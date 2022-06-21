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【微辣笑林寺】七師傅頭尾場助演　豪Dee+Yelo+阿泰+少年江流+卡特的第一次

娛樂 19:06 2022/06/21

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《微辣笑林寺》將於下月舉行。

港澳首個棟篤笑比賽節目《微辣笑林寺》（下稱《笑林寺》）好評如潮，台上台下笑聲不斷。

團隊將於7月14至7月18日於九展演出首個實體粵語棟篤笑演出《初夜》，並由豪Dee、Yelo、阿泰、少年江流、導演卡特及嘉賓七仙羽師傅一同演出，以棟篤笑形式與觀眾笑談他們的「第一次」。

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捲土重來

事實上，《笑林寺》於去年十二月已到港準備《初夜》，門票亦火速售罄，奈何遇到一波又一波的疫情，《初夜》最後被逼取消。

今個夏天，適逢《微辣大排檔》於沙田新城市的餐廳開幕，《笑林寺》捲土重來，加上團隊再次來港，實在是雙喜臨門。

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（大會提供）

七師傅助演

去年八月，微辣曾舉辦棟篤笑比賽節目《笑林寺》，五位藝人經歷多場淘汰賽後在激烈的賽程中爭奪桂冠。

隨着節目結束，微辣因應觀眾熱烈的反應而推出此次線下棟篤笑演出，首場及尾場更邀請七師傅助演，演出陣容令人期待。

撰文 : TOPick柴犬出動

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