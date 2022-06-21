【月經迷思】月經會「傳染」互相影響？ 醫生拆解閨密生理期同步迷思

不少女生當月經到來時，身邊家人或閨密幾乎生理期同步，甚至出現月經會「傳染」互相影響傳言，台灣有醫生拆解閨密生理期同步迷思。

台灣婦產科醫生陳保仁近日在《醫師好辣》節目中表示，月經確實會互相影響，而導致女生會差不多時間來月經的原因是費洛蒙（外泌素）。他續指，根據費洛蒙研究，早於數百年前就有人發現，

常常在一起的人某些周期，甚至女生的某些個性，也許會有點像。

2008年陸續有研究發現，費洛蒙導致此情況發生，就像Wifi找到受體，靠著嗅覺神經傳遞就能釋放。

影片推介：

不過陳醫生也稱，前提是要彼此相處時間長一點才會影響，「碰一下面月經就會來，很難。」像是住在同宿舍的室友、同學或是家人間比較容易發生經期同步的狀況。

他又引述1名女病人經歷，自從和室友同居後，有很多方面都互相有影響，但是最令人困惑的是「連欣賞男人的眼光都一樣」，故此向醫生詢問可以改變。陳醫生表示，最後叫她不要住同一個宿舍，她們就改掉了，直言費洛蒙的確是有相關性，同時提醒大家切勿相信網上所謂的費洛蒙香水，以醫學角度上看，費洛蒙是不可能有如同春藥般的效果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣